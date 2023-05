Neusiedl/Z erfolgreich beim FC Tulln

Details Dienstag, 02. Mai 2023 00:39

Gebietsliga Nord/Nordwest: Für den FC Tulln gab es in der Heimpartie gegen den SC Neusiedl/Zaya, an deren Ende vor 200 Zuschauern eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Neusiedl/Z wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel hatte der Gast mit 2:1 gewonnen.

Schon nach vier Minuten hatten die Gäste ihre erste Großchance, doch konnten den Ball im leeren Tor nicht unterbringen. Neusiedl/Zaya hatte im Verlauf der ersten Halbzeit die besseren Chancen, konnte aber daraus kein Kapital schlagen. Kurz vor der Pause verfehlte der Ball nur knapp den Einschlag im Neusiedler Kreuzeck (45.). Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. In Minute 58 musste die Tullner Hintermannschaft einen direkten Eckball von der Linie kratzen. Für die 1:0-Führung war Haris Garagic verantwortlich. Vor 200 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle und spitzelte die Vorlage von Mirza Muratovic ins Tor. Muharrem Swarat köpfte die Kugel nach einem Eckball zum 2:0 für den SC Neusiedl/Zaya über die Linie (71.). Als der Unparteiische die Begegnung schließlich abpfiff, war der FC Tulln vor heimischer Kulisse mit 0:2 geschlagen.

Neusiedl/Zaya weiterhin im Spitzenfeld

Die Gastgeber müssen sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz des FC Tulln derzeit nicht. Die formschwache Abwehr, die bis dato 40 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des FC Tulln in dieser Saison. Nun musste sich der FC Tulln schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage des FC Tulln bleibt angespannt. Gegen Neusiedl/Z musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Beim SC Neusiedl/Zaya präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Nachdem Neusiedl/Z hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist der SC Neusiedl/Zaya weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Mit dem Sieg knüpfte der SC Neusiedl/Zaya an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Neusiedl/Z zehn Siege und drei Remis für sich, während es nur sechs Niederlagen setzte.

Am 07.05.2023 reist der FC Tulln zur nächsten Partie zum SK Raika Ernstbrunn. Schon am Freitag ist Neusiedl/Z wieder gefordert, wenn der SC Lassee zu Gast ist.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC Tulln – SC Neusiedl/Zaya, 0:2 (0:0)

71 Muharrem Swarat 0:2

68 Haris Garagic 0:1

