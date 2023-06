Souveräner Dreier des ASV Hohenau gegen SK Ernstbrunn

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 00:01

Gebietsliga Nord/Nordwest: Hohenau erreichte vor 50 Besuchern einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den SK Ernstbrunn. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der ASV Hohenau wusste zu überraschen. Im Hinspiel hatten die Gastgeber das bessere Ende für sich reklamiert und einen 2:0-Sieg geholt.

Denis Frimmel verwertete einen Querpass von Michael Chudik und war vor 50 Zuschauern mit der Gäste-Führung zur Stelle (10.). Jetzt erst recht, dachte sich Marco Drabek, der kurz nach dem Nackenschlag per Kopf den Ausgleich parat hatte (14.). Hohenau stellte mit dem 2:1 in der 17. Minute die Weichen auf Sieg. Tomas Tok tanzte die Abwehr aus und legte ideal für Marko Lörinczi ab, der zum 2:1 traf. Drabek schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft mit einem abgefälschten Schuss auf die Siegerstraße (22.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Matthias Veit war es, der kurz vor Ultimo das 4:1 besorgte und den ASV Hohenau inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (91.). Nach abgeklärter Leistung blickte Hohenau auf einen klaren Heimerfolg über Ernstbrunn.

Heimsieg im Topspiel der Runde

Die bisherige Spielzeit des ASV Hohenau ist weiter von Erfolg gekrönt. Hohenau verbuchte insgesamt elf Siege und drei Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen. Der ASV Hohenau ist seit vier Spielen unbezwungen.

Neun Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der SK Raika Ernstbrunn derzeit auf dem Konto.

Hohenau setzte sich mit diesem Sieg vom SK Ernstbrunn ab und belegt nun mit 36 Punkten den zweiten Rang, während der Gast weiterhin 30 Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt. Nach Ernstbrunn stellt der ASV Hohenau mit 39 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Während Hohenau am Freitag, den 09.06.2023 (19:30 Uhr) beim SV Sieghartskirchen gastiert, steht für den SK Raika Ernstbrunn zwei Tage später (17:30 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit dem FC Klosterneuburg auf der Agenda.

Gebietsliga Nord/Nordwest: ASV Hohenau – SK Raika Ernstbrunn, 4:1 (3:1)

91 Matthias Veit 4:1

22 Marco Drabek 3:1

17 Marko Loerinczi 2:1

14 Marco Drabek 1:1

10 Denis Frimmel 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei