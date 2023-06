Mannsdorf-Großenzersdorf KM II bleibt gegen SC Leopoldsdorf schon wieder ohne Sieg

Details Freitag, 09. Juni 2023 00:04

Gebietsliga Nord/Nordwest: Der SC Leopoldsdorf/Mfd. und die Zweitvertretung des Mannsdorf-Großenzersdorf KM lieferten sich vor 200 Besuchern ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Der SC Leopoldsdorf wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. Es war 1:1 ausgegangen.

In der Anfangsphase waren die Hausherren die aktivere Mannschaft. Ein Doppelpack brachte Leopoldsdorf in eine komfortable Position: Nikola Todorovic war gleich zweimal zur Stelle (17./26.). Dazwischen hatten auch die Gäste ein gute Chance. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Der SC Leopoldsdorf/Mfd. musste den Treffer von Lazar Miletic zum 1:2 hinnehmen (68.). In der 75. Minute gelang Mannsdorf-Großenzersdorf KM II, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch einen Elfmeter von Julian Velisek. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Alen Dedic einen Treffer für den SC Leopoldsdorf im Ärmel hatte (88.). Er verwandelte einen direkten Freistoß zum Sieg. Am Schluss gewann Leopoldsdorf gegen den Mannsdorf-Großenzersdorf KM II.

Leopoldsdorf/Mfd. sichert sich Platz neun

Der SC Leopoldsdorf/Mfd. befindet sich am 25. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich das Heimteam in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von Mannsdorf-Großenzersdorf KM II Vorletzter. Nun musste sich der Gast schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II die dritte Pleite am Stück.

Am kommenden Freitag tritt der SC Leopoldsdorf beim USC Muckendorf/Zeiselmauer an, während Mannsdorf-Großenzersdorf KM II zwei Tage später den SK Raika Ernstbrunn empfängt.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Leopoldsdorf/Mfd. – Mannsdorf-Großenzersdorf KM II, 3:2 (2:0)

88 Alen Dedic 3:2

75 Julian Velisek 2:2

68 Lazar Miletic 2:1

26 Nikola Todorovic 2:0

17 Nikola Todorovic 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei