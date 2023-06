Klosterneuburg verliert gegen FC Neudorf letztes Saisonspiel

Details Samstag, 17. Juni 2023 00:01

Gebietsliga Nord/Nordwest: Für Klosterneuburg gab es zum Saisonabschluss gegen den FC Neudorf, an deren Ende vor 200 Zuschauern eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Das Hinspiel, das 1:0 geendet war, hatte seinen Sieger mit dem FC Klosterneuburg gefunden.

Nach zehn Minuten fanden die Heimischen die erste große Chance vor. Im Gegenzug klopften auch die Gäste erstmals gefährlich an. Auch im Anschluss ging es hin und her bis kurz vor dem Pausenpfiff. Markus Freudenberger war es, der vor 200 Zuschauern für den FC PVT Neudorf den Führungstreffer besorgte (45.). Zur Pause wusste der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Nach dem Seitenwechsel drängte der Meister Klosterneuburg auf den Ausgleich. Doch die Gäste blieben gefährlich und Zdenek Sturma schoss die Kugel zum 2:0 für den FC Neudorf über die Linie (62.). Schlussendlich reklamierte der FC PVT Neudorf einen Sieg in der Fremde für sich und wies Klosterneuburg mit 2:0 in die Schranken.

Neudorf im Spitzenfeld

Mit der ersten Position in der Abschlusstabelle nimmt der FC Klosterneuburg einen Aufstiegsplatz ein und wirkt kommende Saison eine Etage höher mit. Die Verteidigung der Heimmannschaft stellte viele Gegner vor eine große Herausforderung. Nur 27 Gegentreffer in der ganzen Saison sprechen eine deutliche Sprache. Niederlagen hatten für Klosterneuburg im Saisonverlauf Seltenheitswert. Nur fünfmal ging der FC Klosterneuburg punktlos vom Feld. 15-mal holte man die volle Zählerausbeute, sechsmal spielte Klosterneuburg unentschieden. Der FC Klosterneuburg zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte acht Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Das große Potential des FC Neudorf blitzte in dieser Spielzeit häufig auf. Bringt man Konstanz in die Leistungen, wird im kommenden Fußballjahr mit dem FC PVT Neudorf zu rechnen sein. Auf die eigene Defensive konnte sich der FC Neudorf in dieser Saison verlassen, was die lediglich 34 gefangenen Gegentreffer nachhaltig dokumentieren. Der FC PVT Neudorf weist mit 13 Siegen, sechs Unentschieden und sieben Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Zufrieden kann der FC PVT Neudorf mit der Leistung in den letzten Spielen nicht sein. Will der FC Neudorf in der kommenden Spielzeit wieder oben mitspielen, muss man zu besserer Form zurückfinden.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC Klosterneuburg – FC PVT Neudorf, 0:2 (0:1)

62 Zdenek Sturma 0:2

45 Markus Freudenberger 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei