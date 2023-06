Nach 0:3: Der SC Leopoldsdorf holt Remis bei Muckendorf/Zeiselmauer

Details Samstag, 17. Juni 2023 00:05

Gebietsliga Nord/Nordwest: Der USC Muckendorf/Zeiselmauer sah bereits wie der sichere Sieger aus, musste sich schließlich jedoch mit nur einem Punkt zufriedengeben: 3:3 hieß es am Ende vor 90 Besuchern. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel hatte beim 2:2-Remis keinen Sieger gefunden.

Muckendorf/Zeiselmauer ging durch Simon Rousavy schon in der neunten Minute in Führung. In der 17. Minute erhöhte Gabriel Beck auf 2:0 für die Gastgeber. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Rousavy in der 30. Minute und traf zum 3:0. Bis zur Pause hielt die Defensive des SC Leopoldsdorf/Mfd. dicht, sodass sich der Vorsprung von Muckendorf/Z. nicht weiter vergrößerte. Nach der Pause lief das Spiel allerdings in die andere Richtung. Eine starke Leistung zeigte Martin Balaz, der sich mit einem Doppelpack für den SC Leopoldsdorf beim Trainer empfahl (50./56.). In der 69. Minute gelang den Gästen, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch René Nürnberger. Gedanklich hatte der USC Muckendorf/Zeiselmauer den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte Leopoldsdorf am Ende noch den Teilerfolg.

Starke zweite Halbzeit brachte noch einen Punkt

Muckendorf/Zeiselmauer beendet die Saison auf Platz acht – einer Position im tabellarischen Niemandsland. Die Offensive von Muckendorf/Z. wurde den eigenen Erwartungen nicht gerecht. Im Saisonverlauf kam der USC Muckendorf/Zeiselmauer auf gerade einmal 39 Tore. Was für Muckendorf/Zeiselmauer bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Neun Siege und zehn Remis stehen sieben Pleiten gegenüber. Für Muckendorf/Z. endet die Spielzeit mit einer langen Durststrecke. So wartet der USC Muckendorf/Zeiselmauer schon seit sechs Spielen auf einen Sieg.

Der SC Leopoldsdorf/Mfd. läuft am Ende der Saison auf Platz neun im unteren Mittelfeld ein. Es passt ins Bild, dass die chronischen Abwehrprobleme des SC Leopoldsdorf auch im letzten Saisonspiel zum Vorschein kamen. Unterm Strich kassierte Leopoldsdorf 46 Gegentreffer. Zum Saisonabschluss kommt der SC Leopoldsdorf/Mfd. auf acht Siege, neun Unentschieden und neun Niederlagen. Der SC Leopoldsdorf verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man elf Punkte einsammelte.

Gebietsliga Nord/Nordwest: USC Muckendorf/Zeiselmauer – SC Leopoldsdorf/Mfd, 3:3 (3:0)

69 Rene Nuernberger 3:3

56 Martin Balaz 3:2

50 Martin Balaz 3:1

30 Simon Rousavy 3:0

17 Gabriel Beck 2:0

9 Simon Rousavy 1:0

