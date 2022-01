USV Langenlois auf der Suche nach Kontinuität

Details Montag, 31. Januar 2022 14:53

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Gerhard Wildpert, Trainer des USV Langenlois, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der Gebietsliga Nord-West-Waldviertel nach fünf Siegen, drei Remis und fünf Niederlagen mit 18 Punkten auf Rang sieben. Wildpert war mit Langenlois der einzige Bezwinger von Spitzenreiter Gmünd, doch er gesteht auch: "Es fehlte an der nötigen Kontinuität, Tabellen lügen nicht."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Gerhard Wildpert: "Wir hatten eine durchwachsene Herbstsaison. Rückblickend haben wir den einen oder anderen Punkt unnötiger Weise liegen gelassen, andererseits waren wir die einzige Mannschaft die dem Tabellenführer eine Niederlage zugefügt hat. Es fehlte an der nötigen Kontinuität, Tabellen lügen nicht. Die Platzierung entspricht unserem Leistungsportfolio im Herbst."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Wildpert: "Die Stimmung ist sehr gut. Wir sind optimistisch in die Vorbereitung gestartet."

Überraschender Abgang von Manuel Hofer

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Wildpert: "Manuel Hofer hat uns nach Melk verlassen. Ein doch eher überraschender und schmerzhafter Verlust. Das macht natürlich den Kader nicht dichter. Aktuellen Handlungsbedarf gibt es keinen – wenngleich eine größere Kaderdichte erheblich besser wäre."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Wildpert: "Coronabedingte Ausfälle hatten wir im Herbst keine. Wir halten inzwischen auch bei 100 Prozent Impfungen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Wildpert: "In der Tabelle nach oben rutschen und das Spielsystem verbessern. Im Grund sollte das Frühjahr dazu dienen, die Weichen für die kommenden Saison zu legen. Einige neue Sachen auszuprobieren und die Mannschaft weiter zu entwickeln."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Wildpert: "Ja. Ich denke wir haben den gefährlichen Part dieser Pandemie überstanden. In den nächsten Wochen werden wir noch auf den ein oder anderen Spieler Grippebedingt verzichten müssen. Das sollte aber auch bald abflachen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir eine normale spannend Meisterschaft abhalten können."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Wildpert: "Für mich ist Gmünd das kompakteste Team mit der meisten Qualität."