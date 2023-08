"Komplettes Neuland": USV Dobersberg als große Unbekannte der Liga

Details Freitag, 11. August 2023 12:28

Mit unfassbaren 73 Punkten aus 26 Spielen war der USV Dobersberg in der abgelaufenen Saison der 1. Klasse Waldviertel das Maß aller Dinge. Insgesamt musste man nur ein Remis und eine Niederlage hinnehmen, die restlichen Partien wurden allesamt gewonnen. Von daher verwundert es nur wenig, dass man in Dobersberg auch eine Etage weiter oben, nunmehr in der Gebietsliga Nord-West/Waldviertel, weitgehend auf den Kader der Meistersaison setzt. Ligaportal hat sich exklusiv mit Harald Pelz, dem Sektionsleiter des Aufsteigers, unterhalten.

Ligaportal: Herr Pelz, wenn wir noch einmal kurz auf die Vorbereitung zurückblicken, wie ist diese aus Ihrer Sicht verlaufen?

Harald Pelz: Mit der Vorbereitung sind wir eigentlich sehr zufrieden gewesen, die Trainingsbeteiligung war sehr okay, die Ergebnisse ebenfalls okay, man darf die Testspiele natürlich aber auch nicht überbewerten, zumal man ja nie weiß, wie der Gegner aufgestellt war.

Ligaportal: Transfermäßig hat sich ja – bis auf Daniel Vesely, der aus Rainbach kam – nicht viel getan.

Harald Pelz: Unser Plan war es, mit der Meistermannschaft aus der Vorsaison in die neue Spielzeit in der Gebietsliga zu gehen. Das war uns ein großes Anliegen. Wir konnten auch zwei, drei Spieler, die wegwollten oder von anderen Vereinen kontaktiert wurden, von der Arbeit in Dobersberg überzeugen. Ansonsten sind wir im Soll und haben gesagt, wir wollen unserer Meistermannschaft die Möglichkeit geben, sich in der Gebietsliga zu etablieren. Vesely ist jetzt im Sommer gekommen, er ist der einzige Transfer. Er hat sich schon eingewöhnt, hat sich letztens im Training ein bisschen verletzt, ansonsten können wir schon zufrieden sein.

Ligaportal: Morgen trifft man auf Kottes, was halten Sie von diesem Auftakt, worauf wird es hier ankommen, damit man das Spiel erfolgreich bestreiten kann?

Harald Pelz: Für uns ist das eigentlich komplettes Neuland. Von uns hat kein Spieler jemals Gebietsliga gespielt, wir werden uns auf eine harte Partie einstellen, es handelt sich aber um einen Gegner, den wir so einschätzen, dass wir fast auf Augenhöhe oder ungefähr dort sind. Wir erwarten uns zuhause schon, dass wir da gleich einmal mithalten könnten.

Ligaportal: Mit welchen Zielen geht man in diese Saison, was ist möglich?

Harald Pelz: Möglich ist alles, ich traue unserer jungen, wilden Truppe alles zu, aber wir wissen auch, wo unsere Grenzen sind. Wir gehen einmal in die Meisterschaft, um nicht von Anfang an etwas mit dem Abstieg zu tun zu haben. Wir würden uns gerne von Platz acht bis zwölf einpendeln. Mit drei Absteigern ist es sicher nicht einfach, als Aufsteiger mitzuspielen, unser Ziel ist aber schon, dass wir uns dieses Jahr halten können und nicht unbedingt gleich etwas mit dem Abstieg zu tun haben.

