St. Bernhard feiert gegen Großweikersdorf/Wiesendorf einen Kantersieg

Details Samstag, 02. September 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Rund 210 Zuschauer kamen am Freitagabend nach St. bernhard. Mit dem USV St. Bernhard/F. und der SG Großweikersdorf/Wiesendorf trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für den Gast schien St. Bernhard aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 2:6-Niederlage stand. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der USV St. Bernhard/F. als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Matthias Gabler brachte den Gastgeber in der zweiten Spielminute in Führung. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Michal Docekal mit den Treffern (14./19./26.) zum 4:0 für St. Bernhard. David Aigner verkürzte für Großweikersdorf/Wiesendorf per Elfmeter später in der 38. Minute auf 1:4. Der dominante Vortrag des USV St. Bernhard/F. im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Docekal-Hattrick als Grundstein

Die Gäste schöpften nach der Pause nochmal kurz Hoffnung. In der 56. Minute brachte Giovanni Kotchev das Netz für Großweikersdorf/Wiesendorf zum Zappeln und verkürzte auf 4:2. Für den nächsten Erfolgsmoment von St. Bernhard sorgte Robin Hrobar (63.), ehe Daniel Zotter das 6:2 markierte (74.). Dann sah auch noch Boris Bokalic in der 71. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für die SG Großweikersdorf/Wiesendorf gelaufen. Am Schluss schlug der USV St. Bernhard/F. Großw.dorf/Wiesendorf vor eigenem Publikum mit 6:2 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

St. Bernhard muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Der USV St. Bernhard/F. freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz vier. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von St. Bernhard ist deutlich zu hoch. 13 Gegentreffer – kein Team der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel fing sich bislang mehr Tore ein. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat der USV St. Bernhard/F. derzeit auf dem Konto.

Nach fünf gespielten Runden gehen bereits zehn Punkte auf das Konto der SG Großweikersdorf/Wiesendorf und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Die gute Bilanz von Großweikersdorf/Wiesendorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Großw.dorf/Wiesendorf bisher drei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Die SG Großweikersdorf/Wiesendorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für St. Bernhard ist auf gegnerischer Anlage der SC Admira Gföhl (Freitag, 20:00 Uhr). Großweikersdorf/Wiesendorf misst sich am gleichen Tag mit dem SV Cardea Rehberg.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV St. Bernhard/F. – SG Großweikersdorf/Wiesendorf, 6:2 (4:1)

74 Daniel Zotter 6:2

63 Robin Hrobar 5:2

56 Giovanni Kotchev 4:2

38 David Aigner 4:1

26 Michal Docekal 4:0

19 Michal Docekal 3:0

14 Michal Docekal 2:0

2 Matthias Gabler 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.