Milosevic schießt Raabs/Thaya zum Sieg über Dobersberg

Details Sonntag, 10. September 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Etwa 420 Besucher kamen ins Thayatal-Stadion nach Raabs/Thaya und wollten sich das Spiel zwischen dem USV Raabs/Thaya und dem USV Dobersberg nicht entgehen lassen. Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen Raabs und Dobersberg an diesem sechsten Spieltag. Die Ausgangslage sprach für den USV Raabs/Thaya, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Die ersten Chancen im Spiel hatten die Gastgeber. Nach 19 Minuten schiebt Miroslav Milosevic den Ball nur kanpp am Tor vorbei. In Minute 25 dann Elfmeter-Alarm! Martin Rejman kann den Ball alleine vor dem Keeper nicht im Tor unterbringen. Beim zweiten Versuch ging er zu Boden, doch der Elferpfiff blieb aus. Raabs kam durch Rostislav Samarek in Minute 31 zur wohl größten Möglichkeit in Halbzeit eins. Doch der Kopfball von Samarek wurde von Dobersbergs Keeper Gottfried Wolf pariert. Auch im Anschluss zeigten sich die Gastgeber gefährlicher, konnten aber ihre Chancen nicht in Tore ummünzen. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Kurz vor Schluss: Milosevic trifft zum Sieg

Es dauerte bis zwanzig Minuten vor Ende, ehe der erste Treffer fiel. Rostislav Samanek brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Raabs über die Linie (70.).

Tor, Toor, Tooor für USV Raabs/Thaya zum 1:0! Die Gäste plötzlich völlig passiv, flacher Ball von der Seite in die Mitte und Nr9 Samanek schiebt ein Wayna_Pawiasek, Ticker-Reporter

Acht Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit konnten die Gäste aber ausgleichen. Matthias Weiss beförderte das Leder zum 1:1 des USV Raika Dobersberg in die Maschen (82.). Ein später Treffer von Miroslav Milosevic, der in der Schlussphase erfolgreich war (86.), bedeutete die Führung für den USV Raabs/Thaya.

Tor, Toor, Tooor für USV Raabs/Thaya zum 2:1! Nach einem Einwurf kommen die Gäste nicht in die Zweikämpfe, dann legt Nr9 Samanek zurück auf Nr11 Miro Milo und der versenkt ins lange Eck Wayna_Pawiasek, Ticker-Reporter

Letzten Endes ging Raabs im Duell mit dem USV Dobersberg als Sieger hervor.

Der USV Raabs/Thaya muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In dieser Saison sammelten die Gastgeber bisher drei Siege und kassierten drei Niederlagen.

Dobersberg holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die Defensive der Gäste muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 13-mal war dies der Fall. Dem USV Raika Dobersberg klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen Raabs war bereits die vierte am Stück in der Liga.

Der USV Raabs/Thaya setzte sich mit diesem Sieg vom USV Dobersberg ab und nimmt nun mit neun Punkten den vierten Rang ein, während Dobersberg weiterhin sechs Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Raabs tritt kommenden Samstag, um 16:30 Uhr, beim SCU Renz Kottes an. Einen Tag später empfängt der USV Raika Dobersberg die SG Großweikersdorf/Wiesendorf.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Raabs/Thaya – USV Raika Dobersberg, 2:1 (0:0)

86 Miroslav Milosevic 2:1

82 Matthias Weiss 1:1

70 Rostislav Samanek 1:0

