Rester sichert SCU Kottes den Auswärtserfolg beim SC Weissenkirchen

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Rund 400 Zuschauer kamen nach Weißenkirchen und wollten das Spiel der 6. Runde zwischen dem SC Weißenkirchen und dem SCU Kottes mitverfolgen. Gegen den SCU Kottes holte sich Weißenkirchen vor eigener Kulisse eine 1:3-Schlappe ab.

Der SCU Renz Kottes erwischte einen Blitzstart ins Spiel. David Rester traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Nur wenige Augenblicke nach dem Anstoß wurde Rester in der Mitte freigespielt und überwand den herauseilenden Keeper zurm 1:0. Nach 21 Minuten musste Weissenkirchens Paul Skopek, nach einem Schlag ins Gesicht, vom Platz geführt werden. Doch es dürfte keine Absicht des gegners gewesen sein, denn es gab keine Karte.

Nr. 14 Paul Skopek wird gestützt vom Platz geführt, anscheinend hat er einen Schlag ins Gesicht bekommen, Karten ließ der Schiri stecken. Roman Mählichinho, Ticker-Reporter

Im Laufe der ersten Halbzeit ergaben sich keine nennenswerte Torraumszenen mehr. Einzig in Minute 45, als die Gastgeber Elfmeter reklamierten, nachdem Matthias Hesengst im Strafraum zu Fall kam, die Pfeife allerdings stumm blieb. Komfortabel war die Pausenführung des Gasts nicht, aber immerhin ging der SCU Kottes mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Schlussphase ging an die Gäste

In Minute 48 rettete der Pfosten für die Gastgeber. Das 1:1 des SC Weißenkirchen stellte Andrè Bock sicher (59.), der von Tomas Binar von der rechten Seite ideal bedient wurde und zehn Meter vor dem Tor zum Abschluss kam. In Minute 70 vergab Andre Bock die Chance zum Ausgleich und traf nur den Pfosten. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem SCU Renz Kottes nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Rester in diesem Spiel (82.). Rester kam bei einem Konter auf der rechten Seite ins Eins-gegen-Eins und schob den Ball am herauslaufenden Keeper Manuel Fischer vorbei ins leere Tor.

Tor, Toor, Tooor für SCU Renz Kottes zum 1:2 Nr.9, Fischer kommt hinaus, wird jedoch vom Stürmer überrannt und der schiebt zum 2:1 ein. Roman Mählichinho, Ticker-Reporter

In der 91. Spielminute sah Weißenkirchens Thomas Heinzle wegen einer Torchancenverhinderung Rot. Den fälligen Elfmeter verwandelte Clemens Höllerschmid zur Entscheidung (92.). Schließlich sprang für den SCU Renz Kottes gegen W.kirchen ein Dreier heraus.

Zu Hause gewann der SC Weißenkirchen in dieser Spielzeit bisher nicht eine Begegnung. Das Heimteam belegt momentan mit sechs Punkten den elften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 10:10 ausgeglichen. W.kirchen verbuchte insgesamt einen Sieg, drei Remis und zwei Niederlagen. Nur einmal ging der SC Weißenkirchen in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Der SCU Kottes holte auswärts bisher nur vier Zähler. Die drei Zähler katapultierten den SCU Renz Kottes in der Tabelle auf Platz sieben. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage hat der SCU Kottes derzeit auf dem Konto. Der SCU Renz Kottes ist seit vier Spielen unbezwungen.

Als Nächstes steht für W.kirchen eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (20:00 Uhr) geht es gegen den USC Grafenwörth. Der SCU Kottes tritt einen Tag später daheim gegen den USV Raabs/Thaya an.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SC Weißenkirchen – SCU Renz Kottes, 1:3 (0:1)

92 Clemens Hoellerschmid 1:3

82 David Rester 1:2

59 Andre Bock 1:1

1 David Rester 0:1

