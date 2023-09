Schweiggers ringt St. Bernhard nieder

Details Samstag, 16. September 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Rund 200 Besucher kamen zu diesem Spiel der 7. Runde. Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von St. Bernhard und Schweiggers, die mit 1:2 endete. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten des USV St. Bernhard/F. gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass St. Bernhard der Favoritenrolle nicht gerecht wurde.

Beide Teams kamen nach einer Viertelstunde dann so richtig ins Spiel und auch zu Torgelegenheiten. Vaclav Vasicek beförderte das Leder zum 1:0 des USC Schweiggers in die Maschen (35.).

Tor, Toor, Tooor für USC Schweiggers zum 0:1 durch Vaclav Vasicek! Es geht beim USC über die Seite. Weiter Ball auf Vaclav Konecny welcher den perfekten Pass ins Zentrum bringt. Da kann sich Vasicek den Ball annehmen, spielt den Verteidiger aus und schiebt dann souverän zur Führung der Gäste ein. Alexander Irschik, Ticker-Reporter

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Es gab Elfmeter für die gäste. Per Strafstoß besorgte Michal Docekal den Ausgleich (39.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Siegestreffer kurz nach Wiederbeginn

In der 48. Minute brachte Julian Herzog den Ball im Netz des USV St. Bernhard/F. unter. Nach einer guten Stunde rettete die Stange für die Gäste, in Minute 84 dann Keeper Daniel Meller mit einer starken Parade. Als Referee Gerhard Mann die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte Schweiggers die drei Zähler unter Dach und Fach.

St. Bernhard muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber besetzen momentan mit acht Punkten den siebten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 16:16 ausgeglichen. Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des USV St. Bernhard/F. bei.

Der USC Schweiggers holte auswärts bisher nur drei Zähler. Trotz der drei Zähler machte der Gast im Klassement keinen Boden gut. Schweiggers fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging der USC Schweiggers in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Als Nächstes steht für St. Bernhard eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:00 Uhr) geht es gegen den SC Amaliendorf-Aalfang. Schweiggers empfängt – ebenfalls am Samstag – den SV Cardea Rehberg.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV St. Bernhard/F. – USC Schweiggers, 1:2 (1:1)

48 Julian Herzog 1:2

39 Michal Docekal 1:1

35 Vaclav Vasicek 0:1

