Kantersieg beim SV Rehberg: Gföhl feiert ersten Auswärtssieg

Details Sonntag, 17. September 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Gföhl kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor etwa 170 Besuchern einen 7:1-Erfolg davon. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Admira Gföhl heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Der SC Admira Gföhl erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Tobias Flesch traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Der Gast machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Manuel Steiner (9.). Den Vorsprung von Gföhl ließ Markus Simlinger in der 27. Minute anwachsen. In der 32. Minute legte Simon Stefanec zum 4:0 zugunsten des SC Admira Gföhl nach. Der SV Cardea Rehberg ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Gföhl.

Sieben Tore, sieben verschiedene Torschützen

Durchsetzungsstark zeigte sich der SC Admira Gföhl, als Stefan Mayerhofer (47.) und Florian Hahn (53.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Jan Bulusek versenkte den Ball in der 64. Minute im Netz von Gföhl. Mario Bierbaumer stellte schließlich in der 87. Minute den 7:1-Sieg für den SC Admira Gföhl sicher. Mit dem Spielende fuhr der SC Admira Gföhl einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den SV Rehberg klar, dass gegen Gföhl heute kein Kraut gewachsen war.

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des SV Cardea Rehberg im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 19 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Das Heimteam musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Rehberg insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der SV Cardea Rehberg noch Luft nach oben.

Gföhl holte auswärts bisher nur vier Zähler. Drei Siege, zwei Remis und eine Niederlage hat der SC Admira Gföhl derzeit auf dem Konto.

Die Defensivleistung des SV Rehberg lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Gföhl offenbarte der SV Cardea Rehberg eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Der SC Admira Gföhl setzte sich mit diesem Sieg vom SV Rehberg ab und nimmt nun mit elf Punkten den fünften Rang ein, während der SV Cardea Rehberg weiterhin sieben Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für den SV Rehberg ist auf gegnerischer Anlage der USC Schweiggers (Samstag, 19:30 Uhr). Tags zuvor misst sich Gföhl mit dem USV Raika Dobersberg.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SV Cardea Rehberg – SC Admira Gföhl, 1:7 (0:4)

87 Mario Bierbaumer 1:7

64 Jan Bulusek 1:6

53 Florian Hahn 0:6

47 Stefan Mayerhofer 0:5

32 Simon Stefanec 0:4

27 Markus Simlinger 0:3

9 Manuel Steiner 0:2

4 Tobias Flesch 0:1

