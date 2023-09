Fronek schießt Raabs zum Heimsieg gegen Grafenwörth

Details Sonntag, 24. September 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Vor etwa 200 Zuschauern empfing der USV Raabs/Thaya den USC Grafenwörth. Durch ein 4:2 holte sich Raabs in der Partie gegen den USC Grafenwörth drei Punkte. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Der USV Raabs/Thaya enttäuschte die Erwartungen nicht.

In der ersten Viertelstunde tasteten sich beide Mannschaften ab. Für das 1:0 von Grafenwörth zeichnete dann aber Raphael Eichwalder verantwortlich (17.). Die Gäste brachten die Führung allerdings nicht in die Halbzeit. Tomas Fronek nutzte die Chance für Raabs und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Fronek nicht zu stoppen

Fronek brachte den USC Grafenwörth per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 61. und 76. Minute (Elfmeter) vollstreckte. Jakob Paschinger verkürzte für den Gast später in der 89. Minute nochmal auf 2:3. Kurz darauf traf Rostislav Samanek in der Nachspielzeit für den USV Raabs/Thaya (92.). Am Schluss gewann Raabs gegen den USC Grafenwörth.

Beim USV Raabs/Thaya präsentierte sich die Abwehr angesichts 18 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Durch den Erfolg rückte die Heimmannschaft auf die fünfte Position der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel vor. In dieser Saison sammelte Raabs bisher vier Siege und kassierte vier Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der USV Raabs/Thaya konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Grafenwörth klar erkennbar, sodass bereits 20 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Momentan besetzt der USC Grafenwörth den ersten Abstiegsplatz. Die Not des USC Grafenwörth wird immer größer. Gegen Raabs verlor Grafenwörth bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Am kommenden Sonntag tritt der USV Raabs/Thaya beim FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein an, während der USC Grafenwörth zwei Tage zuvor die SG Großweikersdorf/Wiesendorf empfängt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Raabs/Thaya – USC Grafenwörth, 4:2 (1:1)

92 Rostislav Samanek 4:2

89 Jakob Paschinger 3:2

76 Tomas Fronek 3:1

61 Tomas Fronek 2:1

38 Tomas Fronek 1:1

17 Raphael Eichwalder 0:1

