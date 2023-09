Amaliendorf-Aalf. gewinnt das Heimspiel gegen St. Bernhard/F.

Details Sonntag, 24. September 2023 00:02

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Vor rund 120 Zuschauern kam es am Samstag zum Duell zwischen dem SC Amaliendorf-Aalfang und dem USC St. Bernhard/F. Der SC Amaliendorf-Aalfang kam gegen den USV St. Bernhard/F. zu einem klaren 3:0-Erfolg. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Amaliendorf-Aalf. den maximalen Ertrag.

Die Heimelf erwischte einen Traumstart in das Spiel. Antonio Vidovic sicherte dem Heimteam vor 120 Zuschauern die Führung (10.). Eine gute halbe Stunde war gespielt, als die Heimischen den Vorsprung ausbauen konnten. Robin Demeter ließ sich in der 31. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:0 für Amaliendorf. Mit der Führung für den SC Amaliendorf-Aalfang ging es in die Halbzeitpause.

Demeter-Doppelpack macht den Sack zu

Demeter baute den Vorsprung von Amaliendorf-Aalf. in der 77. Minute aus. Damit war das Spiel so gut wie entschieden.

Eine eher chancenarme Partie neigt sich dem Ende zu. Amaliendorf nutzt die wenigen Chancen effizient und wird diese Partie gewinnen. St Bernhard kam kaum zu Chancen, man merkt die vielen Verletzungen. Bin gespannt was trainer Fettinger die nächsten Partien aus dem Hut zaubert…. Kratzmir Meinrohr, Ticker-Reporter

Ein starker Auftritt ermöglichte Amaliendorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen St. Bernhard.

Der SC Amaliendorf-Aalfang beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Der USV St. Bernhard/F. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste schaffen es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 19 Gegentore verdauen musste. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass St. Bernhard in dieser Zeit nur einmal gewann.

Mit diesem Sieg zog Amaliendorf-Aalf. am USV St. Bernhard/F. vorbei auf Platz sieben. St. Bernhard fiel auf die elfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft Amaliendorf auf den SV Cardea Rehberg, der USV St. Bernhard/F. spielt tags zuvor gegen den USV EPS Groß Gerungs.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SC Amaliendorf-Aalfang – USV St. Bernhard/F, 3:0 (2:0)

77 Robin Demeter 3:0

31 Robin Demeter 2:0

10 Antonio Vidovic 1:0

