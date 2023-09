USC Grafenwörth bleibt auch gegen Großweikersdorf/W. sieglos

Details Samstag, 30. September 2023 00:02

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Rund 130 Zuschauer kamen ins "Alfred-Riedl-Stadion" nach Grafenwörth. Gegen die SG Großweikersdorf/Wiesendorf holte sich der USC Grafenwörth eine 1:3-Schlappe ab. Pflichtgemäß strich Großweikersdorf/Wiesendorf gegen den USC Grafenwörth drei Zähler ein.

Die Hausherren waren im Spiel gegen den Tabellenführer klarer Außenseiter. Doch nach einer knappen halben Stunde roch es nach einer Überraschung. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Theodor Glaser sein Team in der 27. Minute. Großweikersdorf/Wiesendorf glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für Grafenwörth in die Kabinen.

Gäste drehten nach der Pause auf

Der Leader startete stark in die zweite Halbzeit und kam früh zum Ausgleich. Der USC Grafenwörth musste den Treffer von Christoph Streit zum 1:1 hinnehmen (47.). Nach einer Stunde war das Spiel gedreht und die mögliche Überraschung wieder weiter weg. Giovanni Kotchev schoss für die SG Großweikersdorf/Wiesendorf in der 60. Minute das zweite Tor. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Tobias Fiedler, der das 3:1 aus Sicht des Gasts perfekt machte (88.). Schlussendlich reklamierte Großweikersdorf/Wiesendorf einen Sieg in der Fremde für sich und wies den USC Grafenwörth in die Schranken.

Grafenwörth stellt die anfälligste Defensive der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel und hat bereits 23 Gegentreffer kassiert. Die Abwehrprobleme der Heimmannschaft bleiben akut, sodass der USC Grafenwörth weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Offensive des USC Grafenwörth zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – sechs geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Die Not des USC Grafenwörth wird immer größer. Gegen Großw.dorf/Wiesendorf verlor Grafenwörth bereits das vierte Ligaspiel am Stück.

Der SG Großweikersdorf/Wiesendorf ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen den USC Grafenwörth verbuchte man bereits den fünften Saisonsieg. Erfolgsgarant von Großweikersdorf/Wiesendorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 23 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Nur einmal gab sich Großw.dorf/Wiesendorf bisher geschlagen. Die SG Großweikersdorf/Wiesendorf ist seit vier Spielen unbezwungen.

Nächster Prüfstein für den USC Grafenwörth ist auf gegnerischer Anlage der SC Admira Gföhl (Samstag, 15:30 Uhr). Tags zuvor misst sich Großweikersdorf/Wiesendorf mit dem FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USC Grafenwörth – SG Großweikersdorf/Wiesendorf, 1:3 (1:0)

88 Tobias Fiedler 1:3

60 Giovanni Kotchev 1:2

47 Christoph Streit 1:1

27 Theodor Glaser 1:0

