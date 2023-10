SCU Kottes schlägt in letzter Minute zu und besiegt Gföhl

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Die "Franz-Grill-Arena" in Kottes zählte rund 200 Zuschauer. Der SCU Kottes und Gföhl lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Ausgangslage sprach für den SCU Renz Kottes, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Etwas mehr als eine Viertelstunde lang gab es keine Tore zu sehen. Gabriel Steinbacher brachte die Gastgeber dann aber in der 18. Spielminute in Führung. Kurz vor der Pause konnten die Gastgeber den Vorsprung ausbauen. Das 2:0 des SCU Kottes stellte David Rester sicher (38.). Mit der Führung für den SCU Renz Kottes ging es in die Kabine.

Freistoß zum Sieg

Die Gäste kamen mit viel Power aus den Kabinen und schlugen schnell doppelt zu. Simon Stefanec schoss für den SC Admira Gföhl in der 46. Minute das erste Tor. Tobias Flesch glich nur wenig später für den Gast aus (52.). Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als der SCU Kottes noch einen Treffer parat hatte (89.). Clemens Höllerschmid versenkte einen Freistoß direkt zum 3:2-Sieg ins Netz. Letzten Endes ging der SCU Renz Kottes im Duell mit Gföhl als Sieger hervor.

Der SCU Kottes machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zweiten Platz. Nur einmal gab sich der SCU Renz Kottes bisher geschlagen. Sieben Spiele ist es her, dass der SCU Kottes zuletzt eine Niederlage kassierte.

Der SC Admira Gföhl machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem siebten Platz. Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Gföhl momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war der SC Admira Gföhl in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Nächster Prüfstein für den SCU Renz Kottes ist der USC Schweiggers (Samstag, 19:30 Uhr). Gföhl misst sich am selben Tag mit dem USC Grafenwörth (15:30 Uhr).

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SCU Renz Kottes – SC Admira Gföhl, 3:2 (2:0)

89 Clemens Hoellerschmid 3:2

52 Tobias Flesch 2:2

46 Simon Stefanec 2:1

38 David Rester 2:0

18 Gabriel Steinbacher 1:0

