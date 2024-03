SCU Kottes spielt mit USC Grafenwörth Katz und Maus

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 05:59

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Der SCU Kottes erteilte dem USC Grafenwörth vor etwa 160 Zuschauern eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für den SCU Renz Kottes. Der SCU Kottes setzte sich standesgemäß gegen Grafenwörth durch. Im Hinspiel hatte der SCU Renz Kottes mit 3:1 die Oberhand behalten.

Die erste Halbzeit wurde von einem Mann geprägt. Peter Sekora sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 3:0 (17./37./44.) aus der Perspektive der Gäste. Der dominante Vortrag des SCU Kottes im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Kottes ohne Mühe

Der SCU Kottes ließ den Vorsprung in der 57. Minute anwachsen. Diesmal wurde Daniel Frühwirth als Torschütze gefeiert. In der 86. Minute legte Gernot Tschech zum 5:0 zugunsten des SCU Renz Kottes nach. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr der SCU Kottes einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

54 Gegentreffer hat der USC Grafenwörth mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Mit lediglich fünf Zählern aus 17 Partien steht der Gastgeber auf dem Abstiegsplatz. Die Offensive des USC Grafenwörth zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 17 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Grafenwörth musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der USC Grafenwörth insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den USC Grafenwörth festigte der SCU Renz Kottes den zweiten Tabellenplatz. Offensiv sticht der SCU Kottes in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 37 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Der SCU Renz Kottes verbuchte insgesamt acht Siege, sechs Remis und zwei Niederlagen.

Mit 30 Punkten auf der Habenseite herrscht beim SCU Kottes eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Grafenwörth nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Der USC Grafenwörth hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 07.04.2024 gegen den FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein. Kommenden Samstag (15:30 Uhr) bekommt der SCU Renz Kottes Besuch von Heidenreichstein.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USC Grafenwörth – SCU Renz Kottes, 0:5 (0:3)

86 Gernot Tschech 0:5

57 Daniel Fruehwirth 0:4

44 Peter Sekora 0:3

37 Peter Sekora 0:2

17 Peter Sekora 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.