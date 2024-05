Spannendes Derby: SC Admira Gföhl sichert sich knappen Sieg gegen SCU Renz Kottes

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 03:08

Im hochspannenden Derby zwischen dem SC Admira Gföhl und dem SCU Renz Kottes ging der Gastgeber als glücklicher Sieger mit einem 2:1 vom Platz. Das Spiel, das mit großen Erwartungen auf beiden Seiten begann, entpuppte sich als eine Achterbahn der Emotionen für die Fans und Spieler. Besonders in der ersten Halbzeit sorgten die Gföhler mit einem schnellen Doppelschlag für Aufsehen und legten den Grundstein für ihren späteren Sieg.

Ein Blitzstart für die Gföhler

Die Partie begann mit einem Paukenschlag durch den SC Admira Gföhl, der von Beginn an zeigte, dass sie hier um jeden Preis punkten wollten. Bereits in der 7. Minute brachte Nico Binder die Heimmannschaft mit seinem Treffer in Führung. Dieser frühe Vorsprung gab den Gföhlern sichtlich Auftrieb und nur neun Minuten später, in der 16. Minute, konnte Simon Stefanec den Vorsprung auf 2:0 ausbauen. Die Zuschauer erlebten eine Heimmannschaft in Höchstform, die den Gästen aus Kottes kaum Raum zur Entfaltung ließ.

Kottes kämpft sich zurück ins Spiel

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste vom SCU Renz Kottes jedoch, dass sie sich nicht so leicht geschlagen geben. Unmittelbar nach Wiederanpfiff, in der 45. Minute, gelang Peter Sekora der Anschlusstreffer zum 2:1, was das Spiel wieder völlig offen gestaltete. Die zweite Halbzeit war geprägt von einem intensiven Schlagabtausch beider Mannschaften, wobei die kämpferischen Leistungen im Vordergrund standen. Trotz spielerischer Mängel auf beiden Seiten bot das Spiel eine spannende letzte halbe Stunde, in der beide Teams um jeden Ball kämpften.

Während des Spiels gab es auf beiden Seiten Wechsel, die frischen Wind bringen sollten. Besonders hervorzuheben ist der Wechsel beim SC Admira Gföhl in der 47. Minute, als Michael Lang für Martin Barta ins Spiel kam. Beide Teams schafften es jedoch nicht, ihre Torchancen in weitere Tore umzumünzen. Die Spannung blieb bis zum Schlusspfiff erhalten, auch weil die Nachspielzeit von vier Minuten den Gästen aus Kottes die Hoffnung auf ein Unentschieden ließ. Doch der SC Admira Gföhl verteidigte den knappen Vorsprung erfolgreich und konnte nach 96 Minuten den hart erkämpften Sieg feiern.

Das Derby zwischen dem SC Admira Gföhl und dem SCU Renz Kottes wird den Fans in Erinnerung bleiben, nicht nur wegen der spannenden Spielhandlung, sondern auch wegen der Leidenschaft und des Einsatzes, den beide Teams auf dem Platz gezeigt haben.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Gföhl : SCU Kottes - 2:1 (2:1)

45 Peter Sekora 2:1

16 Simon Stefanec 2:0

7 Nico Binder 1:0

