Groß Gerungs gewinnt Torfestival gegen Röschitz/Roggendorf

Details Montag, 23. August 2021 05:46

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: An die 160 Besucher wollten das Spiel zwischen Groß Gerungs und Röschitz/R. sehen und bekamen gleich neun Tore serviert. Die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 4:5-Niederlage gegen den USV Groß Gerungs lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Das 1:0 von Röschitz/Roggendorf bejubelte dann Nedeljko Milovanovic (17.). Wer glaubte, Groß Gerungs sei geschockt, irrte. Stefan Katzenschlager machte unmittelbar nach dem Rückschlag den 1:1-Ausgleich perfekt (20.). Thomas Hahn versenkte den Ball in der 37. Minute im Netz der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. Mit einem Tor Vorsprung für den USV Groß Gerungs ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Schulner macht alles klar

Die Heimmannschaft brachte den Ball zum 3:1 über die Linie (55.). Torschütze war diesmal Tobias Grünstäudl. Jovo Fonjga verkürzte für Röschitz/Roggendorf später in der 64. Minute vom Elfmeterpunkt aus auf 2:3. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Jonas Schulner schnürte einen Doppelpack (70./78.), sodass Groß Gerungs fortan mit 5:2 führte. Für das dritte Tor der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. war Martin Kristof verantwortlich, der in der 79. Minute das 3:5 besorgte. In der Nachspielzeit (91.) gelang Dominik Neuhold der Anschlusstreffer für den Gast. Am Ende verbuchte der USV Groß Gerungs gegen den Tabellenletzten die maximale Punkteausbeute.

Für den USV Groß Gerungs steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor ein Unentschieden einsammelte. Groß Gerungs machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang drei wieder.

In der aktuellen Spielzeit steht Röschitz/Roggendorf mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Groß Gerungs – SG Röschitz/Roggendorf-K.J, 5:4 (2:1)

17 Nedeljko Milovanovic 0:1

20 Stefan Katzenschlager 1:1

37 Thomas Hahn 2:1

55 Tobias Gruenstaeudl 3:1

64 Jovo Fonjga 3:2

70 Jonas Schulner 4:2

78 Jonas Schulner 5:2

79 Martin Kristof 5:3

91 Dominik Neuhold 5:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!