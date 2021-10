Röschitz/Roggendorf weiterhin mit löchrigster Defensive: Heimniederlage gegen Gmünd

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 02:34

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Mit 1:4 verlor die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. am vergangenen Freitag zu Hause deutlich gegen den SC Gmünd. Als Favorit rein – als Sieger raus. Der SC Gmünd hat vor knapp 100 besuchern alle Erwartungen erfüllt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Spitzenreiter bereits in Front. Martin Held markierte in der ersten Minute die Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Julian Zimmel schnürte einen Doppelpack (6./35.), sodass die Gäste fortan mit 3:0 führten. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Martin Kristof zum 1:3 zugunsten von Röschitz/Roggendorf (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Zimmel mit Doppelpack

Für ruhige Verhältnisse sorgte Stefan Steininger, als er das 4:1 für den SC Gmünd besorgte (58.). Letztlich fuhr der SC Gmünd einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. stellt die anfälligste Defensive der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel und hat bereits 29 Gegentreffer kassiert. Wann bekommt das Heimteam die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SC Gmünd gerät Röschitz/Roggendorf immer weiter in die Bredouille. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. alles andere als positiv. Röschitz/Roggendorf überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Der SC Gmünd macht es sich auf den Aufstiegsrängen gemütlich. In der Defensive des SC Gmünd griffen die Räder ineinander, sodass der SC Gmünd im bisherigen Saisonverlauf erst dreimal einen Gegentreffer einsteckte. Der SC Gmünd ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und ein Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich der SC Gmünd selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Nächsten Freitag (20:00 Uhr) gastiert die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. bei der SG Großweikersdorf/Wiesendorf, der SC Gmünd empfängt zeitgleich den USC Grafenwörth.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SG Röschitz/Roggendorf-K.J. – SC Gmünd, 1:4 (1:3)

1 Martin Held 0:1

6 Julian Zimmel 0:2

35 Julian Zimmel 0:3

40 Martin Kristof 1:3

58 Stefan Steininger 1:4

