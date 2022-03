USC Grafenwörth besiegt Traismauer souverän mit 3:0

Details Samstag, 26. März 2022 01:33

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Der SC Traismauer konnte dem USC Grafenwörth nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor mehr als 110 Zuschauern mit 0:3. An der Favoritenstellung ließ der USC Grafenwörth keine Zweifel aufkommen und trug gegen Traismauer einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte Grafenwörth beim SC Traismauer einen 1:0-Sieg eingefahren.

Bereits in den ersten Minuten mussten die Gäste den Ball aus dem Netz holen. In der siebten Minute lenkte Patrik Szilagyi den Ball zugunsten des USC Grafenwörth ins eigene Netz. Komfortabel war die Pausenführung der Heimmannschaft nicht, aber immerhin ging der USC Grafenwörth mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Doppelpack für Grafenwörth: Nach seinem ersten Tor (55.) markierte Christoph Streit wenig später seinen zweiten Treffer (58.). Nach der Beendigung des Spiels durch Schiedsrichter Gerald Seizer feierte der USC Grafenwörth einen dreifachen Punktgewinn gegen Traismauer.

Doppelschlag zur Entscheidung

Der USC Grafenwörth setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Die Defensive von Grafenwörth (zehn Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Gebietsliga Nordwest/Waldviertel zu bieten hat. Die bisherige Spielzeit des USC Grafenwörth ist weiter von Erfolg gekrönt. Der USC Grafenwörth verbuchte insgesamt neun Siege und drei Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Seit fünf Begegnungen hat Grafenwörth das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Der SC Traismauer findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. In der Defensive drückt der Schuh beim Gast, was in den 33 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur drei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Traismauer alles andere als positiv. Der SC Traismauer überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am Sonntag muss der USC Grafenwörth beim SC Hartl Haus Echsenbach ran, zeitgleich wird Traismauer vom SCU Renz Kottes in Empfang genommen.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USC Grafenwörth – SC Traismauer, 3:0 (1:0)

58 Christoph Streit 3:0

55 Christoph Streit 2:0

7 Eigentor durch Patrik Szilagyi 1:0