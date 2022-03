SCU Kottes holt sich beim SV Absdorf Watsche ab

Details Montag, 28. März 2022 01:49

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Der SV Absdorf erreichte vor rund 180 Fans einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen den SCU Renz Kottes. Der SV Absdorf hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte das Heimteam alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit dem SV Absdorf ein 2:1-Sieger feststand.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. 180 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SV Absdorf schlägt – bejubelten in der 55. Minute den Treffer von Michael Eckhart zum 1:0. Für das 2:0 des SV Absdorf zeichnete Oliver Weidlinger verantwortlich (74.). Andreas Dober gelang ein Doppelpack (84./92.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Letztlich feierte der SV Absdorf gegen den SCU Kottes nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Ungefährdeter Heimsieg

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV Absdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des SV Absdorf ist die funktionierende Defensive, die erst zehn Gegentreffer hinnehmen musste. Nur einmal gab sich der SV Absdorf bisher geschlagen. Neun Spiele ist es her, dass der SV Absdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Der SCU Renz Kottes findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem SCU Kottes auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Am nächsten Sonntag reist der SV Absdorf zum USV Raabs/Thaya, zeitgleich empfängt der SCU Renz Kottes den SC Traismauer.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SV Absdorf – SCU Renz Kottes, 4:0 (0:0)

92 Andreas Dober 4:0

84 Andreas Dober 3:0

74 Oliver Weidlinger 2:0

55 Michael Eckhart 1:0