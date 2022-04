Absdorfs Fiedler erledigt Raabs

Details Sonntag, 03. April 2022 01:21

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Rund 120 Besucher kamen ins Thayatal-Stadion nach Raabs. Für Raabs gab es in der Heimpartie gegen den SV Absdorf, an deren Ende eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Der SV Absdorf hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet.

Das erste Tor des Spiels ging an den SV Absdorf. Allerdings gelang dies nur mithilfe des USV Raabs/Thaya: 1:0 für den SV Absdorf durch ein Eigentor von Jürgen Celoud in der fünften Minute. Der SV Absdorf machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Fabio Fiedler (6.). Noch vor der Pause scheiterten die Gäste am Keeper der Hausherren, die bis dahin die unterlegene Mannschaft war. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Die zweite Halbzeit begann wie die erste. Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Fiedler bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (46.). Martin Repa beförderte das Leder zum 1:3 von Raabs über die Linie (54.). Für das 4:1 des SV Absdorf sorgte wieder einmal Fiedler, der in Minute 63 zur Stelle war. Mathias Kranzl verkürzte für den USV Raabs/Thaya später in der 74. Minute auf 2:4. In Minute 84 sah Mario Rieder während dem Aufwärmen die Gelb-Rote Karte, weil er den Unparteiischen wohl zu lautstark kritisiert hatte. Schlussendlich reklamierte der SV Absdorf einen Sieg in der Fremde für sich und wies die Heimmannschaft mit 4:2 in die Schranken.

Fiedlers Dreierpack war der Schlüssel zum Erfolg

Raabs muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der USV Raabs/Thaya findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Defensive von Raabs muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 35-mal war dies der Fall. Der USV Raabs/Thaya verbuchte insgesamt drei Siege, vier Remis und acht Niederlagen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV Absdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Der Gast weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, sechs Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Raabs taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen. Seit zehn Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SV Absdorf zu besiegen.

Während der USV Raabs/Thaya am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) beim SC Traismauer gastiert, duelliert sich der SV Absdorf zeitgleich mit der SG Röschitz/Roggendorf-K.J.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Raabs/Thaya – SV Absdorf, 2:4 (0:2)

74 Mathias Kranzl 2:4

63 Fabio Fiedler 1:4

54 Martin Repa 1:3

46 Fabio Fiedler 0:3

6 Fabio Fiedler 0:2

5 Eigentor durch Juergen Celoud 0:1