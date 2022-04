SCU Kottes weist USC Grafenwörth in die Schranken

Details Samstag, 09. April 2022 01:27

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Der SCU Kottes spuckte dem USC Grafenwörth vor rund 150 Besuchern in die Suppe und gewann deutlich mit 4:1. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Grafenwörth, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das das Heimteam am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Lange Zeit passierte nicht viel vor den Toren der beiden Teams. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Lukas Pomichal für den SCU Renz Kottes zur Führung (44.). Die Gäste nahmen die knappe Führung mit in die Kabine. Marko Micanovic versenkte den Ball in der 65. Minute im Netz des SCU Kottes und glich zum 1:1 aus. David Rester brachte dem SCU Renz Kottes nach 68 Minuten wieder die 2:1-Führung. In der 70. Minute erhöhte Lukas Hellerschmid auf 3:1 für den SCU Kottes. Bernhard Freitag stellte schließlich in der 85. Minute den 4:1-Sieg für den SCU Renz Kottes sicher. Am Schluss siegte der SCU Kottes gegen den USC Grafenwörth.

Kottes schafft die Überraschung

Trotz der überraschenden Pleite bleibt der USC Grafenwörth in der Tabelle stabil. Die gute Bilanz von Grafenwörth hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der USC Grafenwörth bisher neun Siege, drei Remis und drei Niederlagen. Der USC Grafenwörth baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der SCU Renz Kottes muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SCU Kottes holte auswärts bisher nur neun Zähler. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SCU Renz Kottes im Klassement nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Der SCU Kottes verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und neun Niederlagen.

Am Sonntag muss Grafenwörth beim SC Weißenkirchen ran, zeitgleich wird der SCU Renz Kottes vom USV Raabs/Thaya in Empfang genommen.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USC Grafenwörth – SCU Renz Kottes, 1:4 (0:1)

85 Bernhard Freitag 1:4

70 Lukas Hellerschmid 1:3

68 David Rester 1:2

65 Marko Micanovic 1:1

44 Lukas Pomichal 0:1