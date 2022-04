Niederlage beim SC Weißenkirchen: Der SC Hartl Haus kommt nicht aus dem Keller

Details Montag, 11. April 2022 01:39

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: 250 Besucher fanden sich am Sportplatz in Weißenkirchen ein. Mit 0:3 verlor der SC Hartl Haus am vergangenen Sonntag deutlich gegen Weißenkirchen. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Der SC Weißenkirchen enttäuschte die Erwartungen nicht. Das Hinspiel hatte der Hartl Haus erfolgreich gestalten und mit 2:0 gewinnen können.

Für das erste Tor sorgte David Vacek. In der 24. Minute traf der Spieler von Weißenkirchen ins Schwarze. David Plametzberger erhöhte den Vorsprung der Gastgeber nach 31 Minuten auf 2:0. Stefan Gruber legte in der 36. Minute zum 3:0 für den SC Weißenkirchen nach. Letztlich bekam der SC Hartl Haus Echsenbach auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 0:3 ihr Ende fand.

Ungefährdeter Sieg bringt Platz fünf

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Weißenkirchen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der SC Weißenkirchen derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über den SC Hartl Haus ist Weißenkirchen weiter im Aufwind.

Der Hartl Haus muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste besetzen mit neun Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Insbesondere an vorderster Front liegt beim SC Hartl Haus Echsenbach das Problem. Erst 16 Treffer markierte der SC Hartl Haus – kein Team der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel ist schlechter. Nun musste sich der Hartl Haus schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die schmerzliche Phase des SC Hartl Haus Echsenbach dauert an. Bereits zum vierten Mal in Folge verließ man am Sonntag das Feld als Verlierer.

Während der SC Weißenkirchen am kommenden Sonntag den USC Grafenwörth empfängt, bekommt es der SC Hartl Haus am selben Tag mit dem SCU Gars/Kamp zu tun.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SC Weißenkirchen – SC Hartl Haus Echsenbach, 3:0 (3:0)

36 Stefan Gruber 3:0

31 David Plametzberger 2:0

24 David Vacek 1:0