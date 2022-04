Heimniederlage gegen Traismauer: Röschitz/Roggendorf seit sieben Spielen ohne Sieg

Details Samstag, 16. April 2022 01:33

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Vor rund 100 Besuchern trafen sich die Tabellennachzügler Röschitz/Roggendorf und Traismauer. Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. und dem SC Traismauer, die mit 1:2 endete. Einen packenden Auftritt legte Traismauer dabei jedoch nicht hin. Im Hinspiel wurde Röschitz/Roggendorf mit 1:7 abgeschossen.

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Erik Chval für den SC Traismauer zur 1:0-Führung (44.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gäste, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Martin Kristof versenkte den Ball in der 71. Minute im Netz von Traismauer und glich für die Gastgeber zum 1:1 aus. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Lubos Halabrin den entscheidenden Führungstreffer für den SC Traismauer erzielte (82.). Ivan Ziga (Traismauer) musste nach 92 Minuten den Platz mit Gelb-Roter Karte verlassen. Letzten Endes holte Traismauer gegen die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. drei Zähler.

Traismauer verschafft sich ein wenig Luft

Röschitz/Roggendorf stellt die anfälligste Defensive der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel und hat bereits 44 Gegentreffer kassiert. Die Heimmannschaft findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Offensive der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Röschitz/Roggendorf bis jetzt erst 18 Treffer erzielte. Nun musste sich die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Zuletzt war bei Röschitz/Roggendorf der Wurm drin. In den letzten sieben Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SC Traismauer in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Traismauer bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist der SC Traismauer wieder in der Erfolgsspur.

Am nächsten Sonntag reist die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. zum SCU Renz Kottes, zeitgleich empfängt Traismauer den SC Gmünd.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SG Röschitz/Roggendorf-K.J. – SC Traismauer, 1:2 (0:1)

82 Lubos Halabrin 1:2

71 Martin Kristof 1:1

44 Erik Chval 0:1