Hinger trifft mit dem Abpfiff: Gars/Kamp besiegt Hartl Haus knapp

Details Sonntag, 17. April 2022 01:22

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Etwa 180 Zuschauer kamen zum Spiel der 17. Runde. Die Differenz von einem Treffer brachte dem SCU Gars/Kamp gegen den SC Hartl Haus Echsenbach den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Vollends überzeugen konnte Gars dabei jedoch nicht. Das Hinspiel war mit 1:0 zugunsten des Gasts geendet.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Für das erste Tor sorgte Jan Ruzicka. In der 55. Minute traf der Spieler des SC Hartl Haus ins Schwarze. Die passende Antwort hatte der SCU Gars/Kamp parat, als Philip Grubmüller in der 61. Minute zum Ausgleich traf. Für Gars endete das Spiel, bei dem sich fast alle mit einem Unentschieden als Endstand arrangiert hatten, doch noch mit einem Sieg, weil Marcel Hinger in der Nachspielzeit (90.+2) erfolgreich war. Am Ende sah auch noch Daniel Leutgeb (Hartl Haus) wegen Kritik die Gelb-Rote Karte. Schließlich strich der SCU Gars/Kamp die Optimalausbeute gegen den Hartl Haus ein.

Last-Minute-Sieg dank Hinger

Der SC Hartl Haus Echsenbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich neun Zählern aus 16 Partien steht das Heimteam auf dem Abstiegsplatz. Dem SC Hartl Haus muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel markierte weniger Treffer als der Hartl Haus. Nun musste sich der SC Hartl Haus Echsenbach schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Dem SC Hartl Haus klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen Gars war bereits die fünfte am Stück in der Liga.

Im Tableau hatte der Sieg des SCU Gars/Kamp keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sechs. Gars verbuchte insgesamt sieben Siege, sechs Remis und vier Niederlagen. Der SCU Gars/Kamp befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Am nächsten Sonntag reist der Hartl Haus zum SC Admira Gföhl, zeitgleich empfängt Gars den SC Weißenkirchen.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SC Hartl Haus Echsenbach – SCU Gars/Kamp, 1:2 (0:0)

92 Marcel Hinger 1:2

61 Philip Grubmueller 1:1

55 Jan Ruzicka 1:0