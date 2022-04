Drei Punkte beim SC Traismauer: Der SC Gmünd weiter auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 23. April 2022 01:00

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Knapp 100 Besucher kamen nach Traismauer zum Spiel gegen den Tabellenführer. Traismauer konnte dem SC Gmünd nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des SC Gmünd. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel hatte der Gast das heimische Publikum mit einem 3:0 jubeln lassen.

Vor etwa 100 Zuschauern markierte Julian Zimmel das frühe 1:0 für den Spitzenreiter (14.). Ein weiterer Treffer sorgte schon früh für klare Verhältnisse. Jakub Held beförderte das Leder zum 2:0 des SC Gmünd über die Linie (19.). Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Mit dem 3:0 durch Martin Held schien die Partie bereits in der 51. Minute mit dem SC Gmünd einen sicheren Sieger zu haben. Der SC Gmünd gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (90.) durch Philipp Müller. Letzten Endes ging der SC Gmünd im Duell mit dem SC Traismauer als Sieger hervor.

Gmünd träumt weiter vom Titel

Traismauer muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Der SC Traismauer schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 43 Gegentore verdauen musste. Nun musste sich Traismauer schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Für den SC Traismauer sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Nachdem der SC Gmünd hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist der SC Gmünd weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Beim SC Gmünd greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal zehn Gegentoren stellt der SC Gmünd die beste Defensive der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Mit dem Sieg knüpfte der SC Gmünd an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SC Gmünd 13 Siege und drei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. In den letzten fünf Partien rief der SC Gmünd konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Kommende Woche tritt Traismauer bei der SG Großweikersdorf/Wiesendorf an (Sonntag, 16:30 Uhr), parallel genießt der SC Gmünd Heimrecht gegen den SCU Renz Kottes.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SC Traismauer – SC Gmünd, 0:4 (0:2)

90 Philipp Mueller 0:4

51 Martin Held 0:3

19 Jakub Held 0:2

14 Julian Zimmel 0:1