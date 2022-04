Traismauer lässt sich von Großweikersdorf/W. überrumpeln

Details Samstag, 30. April 2022 01:23

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: 140 Besucher zählte man im Schmidastadion in Großweikersdorf. Großweikersdorf/Wiesendorf fertigte Traismauer am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 ab. Großw.dorf/Wiesendorf setzte sich standesgemäß gegen den SC Traismauer durch. Im Hinspiel wurde die SG Großweikersdorf/Wiesendorf mit 0:4 abgeschossen.

Die Heimmannschaft erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der dritten Minute, durch ein Eigentor von Semih Kürkütlü, zur frühen Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte David Aigner den Vorsprung von Großweikersdorf/Wiesendorf. In der 16. Minute legte Tobias Fiedler zum 3:0 zugunsten von Großweikersdorf/Wiesendorf nach. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Nuhman Asipi das 4:0 nach (43.). Nach dem souveränen Auftreten der SG Großweikersdorf/Wiesendorf überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Das 5:0 für Großweikersdorf/Wiesendorf stellte wieder Fiedler sicher. In der 52. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Samuel Keck stellte schließlich in der 87. Minute den 6:0-Sieg für Großw.dorf/Wiesendorf sicher. Am Ende fuhr Großweikersdorf/Wiesendorf einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte die SG Großweikersdorf/Wiesendorf bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Traismauer in Grund und Boden spielte.

Großweikersdorf/Wiesendorf sichert Platz vier ab

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den SC Traismauer festigte Großweikersdorf/Wiesendorf den vierten Tabellenplatz. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen der SG Großweikersdorf/Wiesendorf stets gesorgt, mehr Tore als Großweikersdorf/Wiesendorf (44) markierte nämlich niemand in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Großw.dorf/Wiesendorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, fünf Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. Zuletzt lief es erfreulich für die SG Großweikersdorf/Wiesendorf, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Traismauer muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage fiel der Gast in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwölf. Die Defensive des SC Traismauer muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 49-mal war dies der Fall. Nun musste sich Traismauer schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte des SC Traismauer waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Als Nächstes steht für Großweikersdorf/Wiesendorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:30 Uhr) geht es gegen den SCU Renz Kottes. Traismauer empfängt parallel den USV Langenlois.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SG Großweikersdorf/Wiesendorf – SC Traismauer, 6:0 (4:0)

87 Samuel Keck 6:0

52 Tobias Fiedler 5:0

43 Nuhman Asipi 4:0

16 Tobias Fiedler 3:0

14 David Aigner 2:0

3 Eigentor durch Semih Kuerkuetlue 1:0