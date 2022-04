Nach 0:1: Raabs überrollt Röschitz/Roggendorf

Details Samstag, 30. April 2022 01:31

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Raabs führte die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. vor rund 110 Zuschauern nach allen Regeln der Kunst mit 7:1 vor. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV Raabs/Thaya heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Vor heimischem Publikum hatte sich der USV Raabs/Thaya einen Punkt beim Stand von 4:4 gesichert.

Röschitz/Roggendorf ging durch Martin Kristof in der achten Minute in Führung. Diese Führung hielt lange, aber nicht bis zur Pause. Florian Kranzl trug sich in der 33. Spielminute in die Torschützenliste ein. Martin Repa traf zum 2:1 zugunsten von Raabs (35.). Doppelpack für den Gast: Nach seinem ersten Tor (37.) markierte Bakk. Nico Schrittwieser wenig später seinen zweiten Treffer (41.). Der USV Raabs/Thaya dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Raabs zeigte auch weiterhin keine Gnade. So schossen Repa (50./84.) und Schrittwieser (82.) drei weitere Treffer. Kaloyan Ivanvo sah eine Minute vor dem Ende noch die Ampelkarte (Foul). Schlussendlich setzte sich der USV Raabs/Thaya mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Dreierpacks von Repa und Schrittwieser - Raabs setzt sich vom Tabellenkeller ab

Die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr der Tabellenletzte bisher ein. Die Abstiegssorgen des Gastgebers sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Röschitz/Roggendorf im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 57 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Nun musste sich die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In sechs ausgetragenen Spielen kam Röschitz/Roggendorf in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Raabs bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zehnten Platz. Der USV Raabs/Thaya bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, fünf Unentschieden und neun Pleiten.

Die Defensivleistung der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Raabs offenbarte Röschitz/Roggendorf eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am nächsten Sonntag reist die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. zum USC Grafenwörth, zeitgleich empfängt der USV Raabs/Thaya den SC Gmünd.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SG Röschitz/Roggendorf-K.J. – USV Raabs/Thaya, 1:7 (1:4)

84 Martin Repa 1:7

82 Nico Schrittwieser 1:6

50 Martin Repa 1:5

41 Nico Schrittwieser 1:4

37 Nico Schrittwieser 1:3

35 Martin Repa 1:2

33 Florian Kranzl 1:1

8 Martin Kristof 1:0