Ausgeglichenes und abwechslungsreiches Duell zwischen Traismauer und Langenlois

Details Samstag, 07. Mai 2022 01:43

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Am Freitag kam der USV Langenlois beim SC Traismauer vor rund 120 Zuschauern nicht über ein 2:2 hinaus. Traismauer erwies sich gegen den USV Langenlois als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Mit dem Heimvorteil auf der eigenen Seite hatte Langenlois im Hinspiel durch einen 3:2-Sieg die Punkte bei sich behalten.

Die erste Halbzeit verlief durchaus offen. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Lubos Halabrin für den SC Traismauer zur Führung (42.). Ein Tor auf Seiten der Gastgeber machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Doch kurz nach Wiederbeginn hatten die Gäste eine Antwort parat. Das 1:1 des USV Langenlois stellte Robin Eichinger sicher (50.). Doch die Heimischen schlugen schnell zurück. Erik Chval war zur Stelle und markierte das 2:1 von Traismauer (53.). Für das zweite Tor des USV Langenlois war Patrick Florreither verantwortlich, der in der 77. Minute das 2:2 besorgte. Am Ende stand es zwischen dem SC Traismauer und Langenlois pari.

Traismauer mit einem wichtigen Punkt

Traismauer muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SC Traismauer bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwölf. In der Verteidigung von Traismauer stimmt es ganz und gar nicht: 51 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der SC Traismauer verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und zwölf Niederlagen. Vom Glück verfolgt war Traismauer in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Der USV Langenlois rangiert mit 29 Zählern auf dem siebten Platz des Tableaus. Acht Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Der USV Langenlois befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Nächsten Sonntag (16:30 Uhr) gastiert der SC Traismauer beim SC Hartl Haus Echsenbach, Langenlois empfängt zeitgleich den SCU Renz Kottes.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SC Traismauer – USV Langenlois, 2:2 (1:0)

77 Patrick Florreither 2:2

53 Erik Chval 2:1

50 Robin Eichinger 1:1

42 Lubos Halabrin 1:0