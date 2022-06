Lembacher rettet SV Absdorf einen Zähler gegen Groß Gerungs

Details Sonntag, 05. Juni 2022 01:02

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Über 110 Zuschauer wollten das Spiel der 24. Runde in Absdorf mitverfolgen. Das Spiel zwischen dem SV Absdorf und Groß Gerungs endete 2:2. Der USV Groß Gerungs zog sich gegen den SV Absdorf achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen müssen.

Groß Gerungs erwischte einen Blitzstart ins Spiel und Tobias Grünstäudl traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Der SV Absdorf zeigte sich wenig beeindruckt. In der achten Minute schlug Leon Figl mit dem Ausgleich zurück. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Adam Hajek in der 17. Minute und stellte damit auf 2:1 für die Gäste. Komfortabel war die Pausenführung des USV Groß Gerungs nicht, aber immerhin gingen die Gäste mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Maximilian Lembacher witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für den SV Absdorf ein (78.). Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Wichtiger Punkt für Groß Gerungs

Das Konto des SV Absdorf zählt mittlerweile 45 Punkte. Damit steht der Gastgeber kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. Nur dreimal gab sich der SV Absdorf bisher geschlagen. Die letzten Auftritte des SV Absdorf waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Groß Gerungs muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Gegen Ende der Spielzeit weiß der USV Groß Gerungs die Abstiegsränge hinter sich. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Groß Gerungs nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Während der SV Absdorf am kommenden Sonntag den USC Grafenwörth empfängt, bekommt es der USV Groß Gerungs am selben Tag mit dem SC Forstinger Traismauer zu tun.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SV Absdorf – USV Groß Gerungs, 2:2 (1:2)

78 Maximilian Lembacher 2:2

17 Adam Hajek 1:2

8 Leon Figl 1:1

4 Tobias Gruenstaeudl 0:1