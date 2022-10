Teilerfolg: Heidenreichstein und Großweikersdorf/W. trennen sich unentschieden

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:41

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Im Waldstadion in Heidenreichstein wurden bei dieser Partie etwa 130 Zuschauer gezählt. Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich Heidenreichstein und Großweikersdorf/Wiesendorf mit 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Beide Mannschaften tasteten sich länger ab. Nuhman Asipi versenkte dann den Ball in der 25. Minute im Netz von Heidenreichstein. Die Antwort kam aber postwendend. Großweikersdorf/Wiesendorf bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Oliver Flicker für den Ausgleich sorgte (26.). Danach konnte sich Heidenreichsteins Keeper Patrick Brantner einige Male auszeichnen und hielt sein Team damit im Spiel. Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Jiri Prchal schoss für den FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein in der 72. Minute das zweite Tor. Das Heimteam wollte den knappen Vorsprung ins Ziel retten, doch es sollte nicht reichen. Marko Kupresak sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 85. Minute ins Schwarze traf. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich Heidenreichstein und die SG Großweikersdorf/Wiesendorf schließlich mit einem Remis.

Kupresak-Treffer bringt den Teilerfolg

Für Heidenreichstein gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben.

Die Offensive von Großweikersdorf/Wiesendorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 21-mal schlugen die Angreifer von Großweikersdorf/Wiesendorf in dieser Spielzeit zu.

Die SG Großweikersdorf/Wiesendorf rangiert mit 14 Zählern auf dem vierten Platz des Tableaus. Mit 14 Zählern aus acht Spielen steht Heidenreichstein momentan auf Rang fünf der Tabelle. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein. Seit sechs Spielen hat Heidenreichstein keine Niederlage mehr kassiert, Großweikersdorf/Wiesendorf ebenso nicht.

Am kommenden Samstag tritt der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein beim SV Cardea Rehberg an, während Großweikersdorf/Wiesendorf einen Tag zuvor den USC Grafenwörth empfängt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein – SG Großweikersdorf/Wiesendorf, 2:2 (1:1)

85 Marko Kupresak 2:2

72 Jiri Prchal 2:1

26 Oliver Flicker 1:1

25 Nuhman Asipi 0:1