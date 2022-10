Ausgeglichen: St. Bernhard und Weißenkirchen teilen sich die Punkte

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:34

Gebietsliga Nordwest/Wadlviertel: Der USV St. Bernhard/F. wurde gegen den SC Weißenkirchen am Freitag der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und kam vor rund 170 Besuchern über ein 2:2 nicht hinaus. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von St. Bernhard. Und nach den 90 Minuten? Freuen sich eher die anderen.

Weißenkirchen geriet schon in der ersten Minute in Rückstand, als Christoph Pelikan das schnelle 1:0 für den USV St. Bernhard/F. erzielte. St. Bernhard leistete sich einen Fehler im Spielaufbau und musste den Treffer von Paul Skopek zum 1:1 hinnehmen (13.). nach einer halben Stunde versuchte es Matthias Gabler, doch sein Schuss aus gut 16 Metern wurde von Keeper Jakob Schmied pariert. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Dass der USV St. Bernhard/F. in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Matthias Gabler, der in der 71. Minute seinen Gegnspieler austanzte und zum 2:1 ins kurze Eck traf. Für das zweite Tor des SC Weißenkirchen war David Vacek verantwortlich, der in der 78. Minute durch einen Eckball das 2:2 besorgte. Letztlich gingen St. Bernhard und Weißenkirchen mit jeweils einem Punkt auseinander.

Wichtiger Punkt für die Gäste

Mit 24 Punkten steht der USV St. Bernhard/F. auf dem Platz an der Sonne. Die Gastgeber sind noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und drei Unentschieden zu Buche.

Der SC Weißenkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Zwei Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat Weißenkirchen momentan auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät beim SC Weißenkirchen. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sechs Spiele zurück.

Nächster Prüfstein für St. Bernhard ist der SC Admira Gföhl (Samstag, 20:00 Uhr). Weißenkirchen misst sich am selben Tag mit dem USV Raabs/Thaya (15:00 Uhr).

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV St. Bernhard/F. – SC Weißenkirchen, 2:2 (1:1)

78 David Vacek 2:2

71 Matthias Gabler 2:1

13 Paul Skopek 1:1

1 Christoph Pelikan 1:0