Pelikan-Dreierpack: St. Bernhard gewinnt gegen Traismauer souverän

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Über 220 Besucher wollten sie das Spiel des Tabellenführers gegen den SC Traismauer nicht entgehen lassen. St. Bernhard kam gegen den SC Traismauer zu einem klaren 4:1-Erfolg. Damit wurde der USV St. Bernhard/F. der Favoritenrolle vollends gerecht.

Der erste Aufreger war der Lattenschuss von St. Bernhards Manfred Wimmer nach fünf Minuten. Michal Docekal trug sich in der 23. Spielminute in die Torschützenliste ein und köpfte zum 1:0 ein. Christoph Pelikan erhöhte den Vorsprung von St. Bernhard nach 33 Minuten ebenfalls mit einem Kopfball auf 2:0. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. Nach 50 Minuten scheiterte Michal Docekal vom Elfmeterpunkt und vergab so die große Chance den Vorsprung auf 3:0 zu erhöhen. Dafür durften nach einer guten Stunde die Gäste über den Anschlusstreffer jubeln. Das 1:2 von Traismauer stellte Rene Macourek sicher (62.) und wieder war es ein Kopfballtreffer. Pelikan beseitigte mit seinen Toren (84./86.) die letzten Zweifel am Sieg des USV St. Bernhard/F. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Tabellenführer am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SC Forstinger Traismauer.

Pelikan-Dreierpack entscheidet das Spiel

An St. Bernhard gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst zehnmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Der USV St. Bernhard/F. bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat St. Bernhard neun Siege und drei Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich der USV St. Bernhard/F. selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Der SC Traismauer findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Hintermannschaft der Gäste steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 35 Gegentore kassierte Traismauer im Laufe der bisherigen Saison. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SC Forstinger Traismauer alles andere als positiv. Der SC Traismauer überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Traismauer. Nach der Niederlage gegen St. Bernhard ist der SC Forstinger Traismauer aktuell das defensivschwächste Team der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel.

Am kommenden Samstag tritt der USV St. Bernhard/F. bei der SG Großweikersdorf/Wiesendorf an, während der SC Traismauer einen Tag zuvor den USV Raabs/Thaya empfängt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV St. Bernhard/F. – SC Forstinger Traismauer, 4:1 (2:0)

86 Christoph Pelikan 4:1

84 Christoph Pelikan 3:1

62 Rene Macourek 2:1

33 Christoph Pelikan 2:0

23 Michal Docekal 1:0