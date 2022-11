Doppelpack: Caljkusic schießt USC Grafenwörth zum Sieg gegen Groß Gerungs

Details Montag, 07. November 2022 00:04

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Am Sonntag begrüßte der USC Grafenwörth den USV Groß Gerungs. Die Begegnung ging vor rund 150 Zuschauern mit 3:1 zugunsten von Grafenwörth aus. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der USC Grafenwörth die Nase vorn.

Die ersten zwanzig Minuten verliefen torlos. Robert Caljkusic brachte Groß Gerungs per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 20. und 35. Minute (Elfmeter) vollstreckte. Noch in der ersten Hälfte erhöhten die Gastgeber durch Stefan Löffelmann auf 3:0 (37.). Grafenwörth hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Die zweite Halbzeit war nicht mehr ganz so aufregend, doch die Gäste konnten sich noch auf die Anzeigentafel bringen. Kurz vor Ultimo war noch Martin Hofbauer zur Stelle und zeichnete für das erste Tor des USV Groß Gerungs verantwortlich (89.). Schlussendlich verbuchte der USC Grafenwörth gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Grafenwörth überwintert auf Rang drei

40 Tore – mehr Treffer als der USC Grafenwörth erzielte kein anderes Team der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Grafenwörth sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim USC Grafenwörth. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Sieben Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Groß Gerungs momentan auf dem Konto.

Der USC Grafenwörth setzte sich mit diesem Sieg vom USV Groß Gerungs ab und belegt nun mit 25 Punkten den dritten Rang, während Groß Gerungs weiterhin 22 Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt Grafenwörth dann im nächsten Spiel den SV Absdorf, während der USV Groß Gerungs am gleichen Tag beim SCU Renz Kottes antritt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USC Grafenwörth – USV Groß Gerungs, 3:1 (3:0)

89 Martin Hofbauer 3:1

37 Stefan Loeffelmann 3:0

35 Robert Caljkusic 2:0

20 Robert Caljkusic 1:0