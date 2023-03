Rehberg fügt St. Bernhard/F. erste Saisonniederlage zu

Details Samstag, 25. März 2023 23:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Der SV Rehberg verpasste St. Bernhard einen Dämpfer und siegte vor etwa 220 Besuchern mit 2:1 gegen den Tabellenführer. Mit breiter Brust war St. Bernhard zum Duell mit dem SV Cardea Rehberg angetreten – der Spielverlauf ließ beim USV St. Bernhard/F. jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel hatte der USV St. Bernhard/F. einen klaren 3:0-Erfolg gelandet.

Lange Zeit hielt bei beiden Mannschaften die Null. Der Gast musste dann aber den Treffer von Patrick Klaffl zum 1:0 hinnehmen (34.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der SV Rehberg, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Der Tabellenführer antwortete kurz nach Seitenwechsel mit dem Ausgleich. Das 1:1 von St. Bernhard stellte Christoph Pelikan sicher (46.). Alles sah nach einem Unentschieden aus, doch die Gastgeber schlugen nochmal zu. Ein später Treffer von Mattis Huber, der in der Schlussphase erfolgreich war (86.), bedeutete die Führung für den SV Cardea Rehberg. Am Schluss gewann der SV Rehberg gegen den USV St. Bernhard/F.

Kurz vor Schluss: Huber trifft zum Sieg

Beim SV Cardea Rehberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (34). Durch die drei Punkte gegen St. Bernhard verbesserte sich der SV Rehberg auf Platz fünf. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der SV Cardea Rehberg derzeit auf dem Konto. Der Gastgeber befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Nach 14 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den USV St. Bernhard/F. 31 Zähler zu Buche.

Am kommenden Samstag tritt der SV Rehberg beim USV Raabs/Thaya an, während St. Bernhard einen Tag zuvor den FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein empfängt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SV Cardea Rehberg – USV St. Bernhard/F, 2:1 (1:0)

86 Mattis Huber 2:1

46 Christoph Pelikan 1:1

34 Patrick Klaffl 1:0

