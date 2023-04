Souveräner Erfolg des USC Grafenwörth bei Raabs

Details Sonntag, 16. April 2023 00:13

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Der USC Grafenwörth kam gegen den USV Raabs/Thaya vor rund 125 Besuchern zu einem klaren 5:2-Erfolg. Auf dem Papier ging der USC Grafenwörth als Favorit ins Spiel gegen Raabs – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel hatte Grafenwörth für sich entschieden und einen 2:0-Sieg gefeiert.

Die Führung des Gasts stellte Robert Caljkusic sicher. Der Angreifer traf vor 125 Zuschauern zum 1:0. Der USC Grafenwörth bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Martin Repa mit einem sehenswerten Lupfer für den Ausgleich sorgte (15.). Doppelschlag! Fabian Riegler trug sich in der 26. Spielminute mit einem abgefälschten Distanzschuss in die Torschützenliste ein und brachte Grafenwörth wieder in Front. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Caljkusic bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (28.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. In der 54. Minue scheiterten die Gastgeber an der Stange. Der vierte Streich des USC Grafenwörth war Riegler vorbehalten (69.). Für das 2:4 des USV Raabs/Thaya zeichnete Florian Kranzl vom Elfmeterpunkt aus verantwortlich (76.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Grafenwörth, als Stefan Löffelmann das 5:2 besorgte (84.). Am Schluss siegte der USC Grafenwörth gegen Raabs.

Klarer Auswärtserfolg

Der USV Raabs/Thaya muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft führt mit 18 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat Raabs momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ der USV Raabs/Thaya zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

Mit dem souveränen Sieg gegen Raabs festigte der USC Grafenwörth die vierte Tabellenposition. Die Offensivabteilung von Grafenwörth funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 50-mal zu. Die bisherige Spielzeit des USC Grafenwörth ist weiter von Erfolg gekrönt. Der USC Grafenwörth verbuchte insgesamt zehn Siege und ein Remis und musste erst sechs Niederlagen hinnehmen.

Am kommenden Sonntag tritt der USV Raabs/Thaya beim USV Groß Gerungs an, während Grafenwörth zwei Tage zuvor den SCU Gars/Kamp empfängt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Raabs/Thaya – USC Grafenwörth, 2:5 (1:3)

84 Stefan Loeffelmann 2:5

76 Florian Kranzl 2:4

69 Fabian Riegler 1:4

28 Robert Caljkusic 1:3

26 Fabian Riegler 1:2

15 Martin Repa 1:1

13 Robert Caljkusic 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei