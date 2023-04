Heidenreichstein wacht bei Gars erst nach dem Rückstand auf

Details Sonntag, 16. April 2023 00:07

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Gars und Heidenreichstein teilten sich an diesem Spieltag vor 175 Zuschauern die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Der knappe 1:0-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit Heidenreichst. Glücksgefühle beschert.

Der SCU Gars/Kamp erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Die Gäste bringen den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Markus Angenbauer traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Die Gastgeber machten danach offensiv weiter und eroberten sich in der Hälfte des Gegners den Ball. Marco Bauer schoss die Kugel zum 2:0 für das Schlusslicht über die Linie (18.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Jiri Prchal in der 28. Minute per Kopf zum 2:1. In Minute 35 vergaben die Heimischen die Chance den Zwei-Tore-Vorsprung wieder herzustellen. Der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Für das zweite Tor des Gasts war Lukas Flicker verantwortlich, der in der 61. Minute das 2:2 besorgte. In der Schlussphase der Partie wurde es etwas hektischer und beide Mannschaften fanden die Chancen zum Siegestreffer vor, der allerdings keinem mehr gelingen wollte. Gedanklich hatte Gars den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte Heidenreichstein am Ende noch den Teilerfolg.

Zwei Punkte liegen gelassen

Der SCU Gars/Kamp muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Defensive der Heimmannschaft muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 43-mal war dies der Fall. Zwei Siege, vier Remis und elf Niederlagen hat Gars derzeit auf dem Konto. Gewinnen hatte beim SCU Gars/Kamp zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits sechs Spiele zurück.

Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz von Heidenreichst. derzeit nicht. Der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 43 Gegentore verdauen musste. Heidenreichstein verbuchte insgesamt vier Siege, fünf Remis und acht Niederlagen. Heidenreichst. wartet schon seit zehn Spielen auf einen Sieg.

Gars tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, beim USC Grafenwörth an. Zwei Tage später empfängt der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein den SC Weißenkirchen.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SCU Gars/Kamp – FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein, 2:2 (2:1)

61 Lukas Flicker 2:2

28 Jiri Prchal 2:1

18 Marco Bauer 2:0

5 Markus Angenbauer 1:0

