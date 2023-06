Nach 0:1: USC Grafenwörth überrollt Heidenreichstein

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Der USC Grafenwörth kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor 100 Besuchern einen 7:1-Erfolg davon. Auf dem Papier ging Grafenwörth als Favorit ins Spiel gegen Heidenreichstein – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 3:3-Unentschieden getrennt.

Manuel Pichler staubte einen Schuss ab sicherte Heidenreichstein vor 100 Zuschauern die Führung (7.). Robert Caljkusic ließ sich in der 16. Minute nicht zweimal bitten, übernahm den Ball am Elferpunkt und verwertete zum 1:1 für den USC Grafenwörth. Lukas Fürlinger zog aus der Distanz ab und das Heimteam traf somit zum 2:1 (25.). Für den nächsten Erfolgsmoment des USC Grafenwörth sorgte Fabian Riegler (30.), ehe Caljkusic das 4:1 markierte (43.). Der tonangebende Stil von Grafenwörth spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Mit dem Tor zum 5:1 steuerte Riegler bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (56.). Der USC Grafenwörth baute die Führung aus, indem Giovanni Kotchev zwei Treffer nachlegte (62./77.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr der USC Grafenwörth einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Nach Rückstand erbarmungslos

Kurz vor Saisonende belegt Grafenwörth mit 46 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 72 Treffern stellt der USC Grafenwörth den besten Angriff der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Der USC Grafenwörth ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und die Gäste rangieren vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. In der Verteidigung von Heidenreichstein stimmt es ganz und gar nicht: 60 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

Nächsten Freitag (20:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Grafenwörth mit dem SCU Renz Kottes. Am Samstag muss Heidenreichstein vor heimischer Kulisse gegen den USV Groß Gerungs ran.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USC Grafenwörth – FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein, 7:1 (4:1)

77 Giovanni Kotchev 7:1

62 Giovanni Kotchev 6:1

56 Fabian Riegler 5:1

43 Robert Caljkusic 4:1

30 Fabian Riegler 3:1

25 Lukas Fuerlinger 2:1

16 Robert Caljkusic 1:1

7 Manuel Pichler 0:1

