USC Grafenwörth legt gegen den SCU Kottes vor

Details Samstag, 10. Juni 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldivertel: Der USC Grafenwörth und der SCU Kottes boten den 200 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Die Ausgangslage sprach für Grafenwörth, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel war mit einer herben 1:5-Abreibung aus Sicht des SCU Renz Kottes zu Ende gegangen.

Schon nach sechs Minuten rettete nach einem Schuss von Leon-Gabriel Posavac die Stange für die Gäste. Der Gast geriet dann in der neunten Minute doch in Rückstand, als Robert Caljkusic einen Strafstoß verwandelte und das schnelle 1:0 für den USC Grafenwörth erzielte. Die passende Antwort kam prompt und die hatte David Rester parat, als er in der zwölften Minute zum Ausgleich traf. In Minute 32 ging der USC Grafenwörth durch den zweiten Treffer von Caljkusic erneut in Führung. Zur Pause behielt der Spitzenreiter die Nase knapp vorn. In der 48. Minute brachte Martin Jez den Ball im Netz der Heimmannschaft unter und glich zum 2:2 aus. Doch die Heimischen wollten den Titel noch nicht aufgeben und unbedingt einen Dreier einfahren. Das gelang auch. Grafenwörths Stefan Löffelmann markierte das 3:2 (64.). Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte der USC Grafenwörth schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Grafenwörth setzt Absdorf unter Druck

Erfolgsgarant des USC Grafenwörth ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 75 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Grafenwörth kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet der SCU Kottes den neunten Rang des Klassements.

Nächster Prüfstein für den USC Grafenwörth ist der USV Groß Gerungs (Samstag, 17:00 Uhr). Der SCU Renz Kottes misst sich am selben Tag mit dem SC Weißenkirchen (17:30 Uhr).

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USC Grafenwörth – SCU Renz Kottes, 3:2 (2:1)

64 Stefan Loeffelmann 3:2

48 Martin Jez 2:2

32 Robert Caljkusic 2:1

12 David Rester 1:1

9 Robert Caljkusic 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei