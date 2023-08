Heidenreichstein feiert gegen Rehberg knappen Heimsieg

Details Mittwoch, 16. August 2023 00:02

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Fast 170 Zuschauer kamen in das Waldstadion nach Heidenreichstein um das Spiel ihrer Mannschaft gegen den SV Rehberg zu verfolgen. Der SV Rehberg steckte am Dienstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen Heidenreichstein mit 1:2.

Die Gastgeber versuchten von Beginn an das Spiel zu kontrollieren und hatten mehr Ballbesitz als der Gegner. In Minute elf wurde der Gast aber erstmals gefährlich.

Langer Ball auf Martin, der befindet sich am 16ener im 1:1 gegen den Verteidiger, er spielt einen Steilpass auf den 2. Pfosten, der mitgelaufene Luki verpasst nur knapp den Ball Heribert Prohaskinho, Ticker-Reporter

Erst gegen Ende der ersten Halbzeit kamen auch die Heimsichen zu guten Chancen, doch Kosta Drazic brachte den Ball nicht im Tor unter, da Keeper Patrick Bratner klären konnte (37.). Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Tore erst nach der Pause

Nach 49 Minuten musste Himmet Gencer, der erst zur Pause neu ins Spiel kam, verletzt raus.

Spiel aktuell unterbrochen, die Nr. 13 musste leider mit der Trage rausgetragen werden, sieht nach einer Knöchelverletzung aus, gute Besserung an den jungen Mann Heribert Prohaskinho, Ticker-Reporter

62 Minuten waren gespielt, als Martin Toman vor 170 Zuschauern die Führung für Heidenreichstein besorgte. Toman versenkte einen Stanglpass aus kurzer Distanz. Nicolos Dzjalaganija ließ sich in der 78. Minute nicht zweimal bitten und verwertete mit einem abgefälschten Schuss zum 1:1 für den SV Cardea Rehberg. Dass der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Jiri Prchal, der in der 82. Minute zur Stelle war und zum 2:1 einschob. Unter dem Strich verbuchte Heidenreichstein gegen den SV Rehberg einen 2:1-Sieg.

Die Abschlusstabelle führte Heidenreichst. in der vergangenen Saison mit 32 Punkten auf dem zehnten Platz auf. Das Heimteam machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zweiten Platz.

Aus insgesamt 26 Matches holte der SV Cardea Rehberg in der letzten Spielzeit 33 Punkte und stand damit schlussendlich auf Platz neun. Mit drei Punkten auf der Habenseite stehen die Gäste derzeit auf dem achten Rang.

Der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein reist schon am Sonntag zum USV Raika Dobersberg. Das nächste Mal ist der SV Rehberg am 19.08.2023 gefordert, wenn der USV Langenlois zu Gast ist.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein – SV Cardea Rehberg, 2:1 (0:0)

82 Jiri Prchal 2:1

78 Nicolos Dzjalaganija 1:1

62 Martin Toman 1:0

