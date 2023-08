Erfolgreiche Aufholjagd des USV Langenlois gegen St. Bernhard/F.

Details Mittwoch, 16. August 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Rund 250 Zuschauer wollten sich das Spiel zwischen dem USV Langenlois und dem USV St. Bernhard/F. am Feiertag nicht entgehen lassen. Das Spiel vom Dienstag zwischen dem USV Langenlois und dem USV St. Bernhard/F. endete mit einem 3:3-Remis.

Die erste Viertelstunde belauerten sich beide Mannschaften und wareten auf einen Fehler. Michael Holzer brachte den USV Langenlois dann in der 18. Spielminute mit 1:0 in Führung. Aus der Ruhe ließ sich St. Bernhard nicht bringen. David Vacek erzielte wenig später den Ausgleich (24.). Nur vier Minuten später drehten die Gäste das Spiel. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Michal Docekal in der 28. Minute. Langenlois war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Hackl-Doppelpack rettet einen Punkt

Nachdem die Seiten getauscht waren, dauerte es wieder eine gute Viertelstunde bis der nächste Treffer fiel. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Vacek bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (62.). Doch die Heimelf wollte die drohende Niederlage nicht hinnehmen. Patrick Hackl schlug doppelt zu und glich damit für den USV Langenlois aus (63./67.). Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als Referee Arif Ünlü die Begegnung beim Stand von 3:3 schließlich abpfiff.

Mit 44 Punkten auf dem Habenkonto beendete der USV Langenlois die letzte Saison auf dem vierten Platz. Mit vier Punkten auf der Habenseite stehen die Gastgeber derzeit auf dem fünften Rang.

Ein Punkt reichte dem USV St. Bernhard/F, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun einem Punkt stehen die Gäste auf Platz zehn.

Das nächste Mal ist Langenlois am 19.08.2023 gefordert, wenn man beim SV Cardea Rehberg antritt. St. Bernhard empfängt schon am Samstag den SC Weißenkirchen als nächsten Gegner.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Langenlois – USV St. Bernhard/F, 3:3 (1:2)

67 Patrick Hackl 3:3

63 Patrick Hackl 2:3

62 David Vacek 1:3

28 Michal Docekal 1:2

24 David Vacek 1:1

18 Michael Holzer 1:0

