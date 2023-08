Raabs gewinnt auswärts beim SV Gablitz

Details Sonntag, 20. August 2023 00:02

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Der SV Gablitz hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen ging die Heimmannschaft kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man vor etwas mehr als 100 Besuchern 2:3 gegen Raabs.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Baran Kaplan sein Team in der elften Minute, als er einen Strafstoß zum 1:0 verwandelte. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Zdenek Stepanovsky bereits wenig später besorgte (12.). Raabs drehte das Spiel. In der 30. Minute brachte Rostislav Samanek den Ball im Netz des SV Gablitz unter. Geschockt zeigte sich der SV Gablitz nicht. Nur wenig später war Bernhard Fila mit dem Ausgleich zur Stelle (36.). Miroslav Milosevic brachte den Ball zum 3:2 zugunsten des USV Raabs/Thaya über die Linie (39.). Der Referee beendete schließlich eine Partie, die zwei grundverschiedene Halbzeiten gezeigt hatte. Während es in Durchgang eins hin und her ging und die Gäste eine Führung für sich reklamierten, verlief die zweite Hälfte torlos. Am Ende feierte Raabs drei Punkte für das Klassement.

Keine Tore in Halbzeit zwei

Für den USV Raabs/Thaya steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher zwei Niederlagen aufwies.

Mit diesem Sieg zog Raabs am SV Gablitz vorbei auf Platz neun. Der SV Gablitz fiel auf die zwölfte Tabellenposition.

Der SV Gablitz tritt am Freitag, den 25.08.2023, um 20:00 Uhr, bei der SG Großweikersdorf/Wiesendorf an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt der USV Raabs/Thaya den USV St. Bernhard/F.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SV Gablitz – USV Raabs/Thaya, 2:3 (2:3)

39 Miroslav Milosevic 2:3

36 Bernhard Fila 2:2

30 Rostislav Samanek 1:2

12 Zdenek Stepanovsky 1:1

11 Baran Kaplan 1:0

