SC Reisenberg: Bei uns lief es überraschend positiv!

Details Sonntag, 10. Dezember 2023 15:31

Der SC Reisenberg steht nach der Hinrunde in der Gebietsliga Süd/Südost mit 23 Punkten auf dem vierten Rang. Damit ist man von den Abstiegsrängen momentan weit entfernt und das freut den Sportlichen Leiter des SC Reisenberg, Alexander Wendl, ganz besonders. Denn mit einem derart positiven Verlauf der Hinrunde hat selbst Wendl nicht gerechnet. Dennoch will man sich breiter aufstellen und den Kader mit jungen Spielern auffüllen.

Wie sind Sie mit der Hinrunde Ihrer Mannschaft zufrieden?

Alexander Wendl (Sportlicher Leiter): „Ich bin mehr als zufrieden. Für mich war es sogar etwas überraschend, dass es so positiv gelaufen ist. Auf Grund unseres eher kleinen Kaders haben wir uns da überraschend lange oben gehalten. Wir haben auch durchaus mit den Spitzenmannschaften mitgehalten und keine klaren Niederlagen erlitten haben. Oft war es Pech, oder diverse Schiedsrichter-Entscheidungen, die uns Punkte gekostet haben.“

Welche Ziele setzt man sich für den Rest der Saison?

Alexander Wendl (Sportlicher Leiter): „Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass wir hinten dabei sind. Jetzt sind wir mit 23 Punkten auf Platz vier. Wenn wir im Frühjahr nochmal zwanzig Punkte machen bin ich mehr als zufrieden.“

Wer war für Sie der stärkste Konkurrent im Herbst?

Alexander Wendl (Sportlicher Leiter): „Also für mich ist ganz klar Hirschwang das stärkste Team. Die haben eine enorme Qualität. Aber auch Fortuna Wiener Neustadt II hat eine qualitativ gute Mannschaft. Und natürlich auch die die mit vorne dabei sind.“

Wird es Zu- oder Abgänge im Winter geben?

Alexander Wendl (Sportlicher Leiter): „Abgänge haben wir bislang keine. Es kommen drei verletzte Spieler zurück. Leider haben Alfred Werner und Mert Kol einen Kreuzbandriss erlitten und werden noch länger ausfallen. Zwei Neuzugänge stehen noch im Raum und ich bin mit ein oder zwei jungen Spielern in Kontakt. Wir wollen unseren Kader mit jungen Spielern auffüllen. Aber es wird nichts außergewöhnliches passieren.“

Welche Pläne hat man für die Winterpause?

Alexander Wendl (Sportlicher Leiter): „Eigentlich nichts besonderes. Wir haben jetzt mal Pause, da ja eh alles sehr lange gedauert hat und alle auch mal Ruhe brauchen. Die Jungs machen freiwillig ihr Programm und am 15. Januar beginnen wir mit der Vorbereitung auf die Rückrunde.“

Was trauen Sie dem österreichischen Team bei der EURO 2024 in Deutschland zu?

Alexander Wendl (Sportlicher Leiter): „Ich denke, wenn man sich für so ein großes Turnier qualifiziert hat, kann man da auch sicher mitspielen. Wir haben gute Spieler, die in Topmannschaften Stammspieler sind. Warum sollten wir da nicht auch die Großen ärgern können? Die Holländer sind nicht mehr das was sie einmal waren. Und bei den Franzosen ist es ja auch immer abhängig davon, wie die Superstars gerade aufgelegt sind. Ich glaube, dass wir da von den Leistungen her nicht weit weg sind.“

FotoCredits: Ligaportal.at

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.