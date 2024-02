SC Berndorf feilt im Winter an einer Neuausrichtung

Gebietsliga Süd/Südost

Details Donnerstag, 08. Februar 2024 09:34

Der SC Berndorf hat in der ersten Halbserie der Gebietsliga Süd/Süd-Ost eine letztlich durchschnittliche Performance abgeliefert. Die Elf von Trainer Albin Kajtezovic hat vor allem auswärts stark performt, während zuhause letztlich zu viele Punkte liegen geblieben sind. Worauf der Coach diesen Umstand zurückführt, wie und ob man Heimstärke trainieren kann, welche Ziele man sich für das im März beginnende Frühjahr gesteckt hat und vieles Weitere verrät uns dieser im exklusiven Talk mit Ligaportal.

Ligaportal: Herr Kajtezovic, danke dass Sie sich Zeit für eine kurze Unterhaltung nehmen. Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf den Herbst zurück, welches Resümee können Sie ziehen?

Albin Kajtezovic: Es war absolut durchwachsen, dadurch dass wir zuhause vier Punkte gemacht haben. Was das betrifft, also die Heimstatistik, bin ich einfach unzufrieden, auswärts waren wir dafür umso stärker (Anm. d. Red.: bestes Auswärtsteam der Liga).

Ligaportal: Welche Transfers haben Sie in der Winterpause getätigt, wo wurde hier konkret angesetzt?

Albin Kajtezovic: Wir haben noch einmal punktuell versucht, die Mannschaft zu verjüngen, weil wir einfach über die nächste Zeit mit einer jungen, dynamischen Mannschaft starten, etwas aufbauen möchten, Spieler an den Verein binden wollen, die auch wirklich langfristig hier bleiben wollen. Wir setzen hier auf Spieler, die nicht jedes Jahr oder jedes halbe Jahr einen anderen Verein haben, wir haben welche gesucht, die aus der Gegend kommen, wollen diese an den Verein binden. Neu bei uns sind Emi Gökce und Alen Catic.

Ligaportal: Wie fällt Ihr Fazit zur bisherigen Vorbereitung aus?

Albin Kajtezovic: Wir hatten bis jetzt ein Match. Wir versuchen etwas Neues, schauen, dass das einfach so gut wie möglich umgesetzt wird. Natürlich braucht alles, was neu ist, seine Zeit, und diese haben wir jetzt ganz einfach. Wir wollen versuchen, das umzusetzen.

Ligaportal: Befindet man sich durch die Platzierung im Mittelfeld jetzt in einer Position, in der man in Ruhe für die Zukunft aufbauen kann, oder kann das auch gefährlich sein?

Albin Kajtezovic: Es kann in beide Richtungen gefährlich werden, sowohl nach unten als auch – wenn das entsprechend greift – in die andere Richtung, dass wir uns oben etablieren. Wenn das nicht funktioniert, wissen wir natürlich, wie schnelllebig der Fußball ist, und dass es auch nach unten gehen kann. Der Winter ist aber die Gelegenheit, etwas Neues zu probieren, jetzt schon die Weichen zu stellen. Das ist besser als im Sommer, wo man einfach keine Zeit hat.

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesteckt? Womit wären Sie zufrieden?

Albin Kajtezovic: Mit viel mehr Punkten zuhause und noch mehr auswärts.

Ligaportal: Wo setzt man hier an, kann man das trainieren?

Albin Kajtezovic: Ich denke nicht, dass das mit den Trainingseinheiten zu tun hat, man sieht, dass es auswärts funktioniert, es sind einfach die Umstände, die wir daheim mit dem Platz haben, der nicht dem entspricht, was wir uns wünschen. Es ist einfach ein extrem holpriger Platz, wo einfach die Möglichkeiten beschränkt sind. Wir sind immer wieder froh, wenn wir einen super bespielbaren Platz bekommen und uns dort komplett entfalten können. Das sieht man in dieser Saison noch viel mehr an den Ergebnissen, wir sind wirklich eine spielstarke Mannschaft. Wenn da der Platz nicht stimmt, gehst du einfach mit einem Handicap in das Spiel rein.