SC Himberg: "In Wahrheit ist es ein Sichtungshalbjahr"

Gebietsliga Süd/Südost

Details Dienstag, 05. März 2024 08:44

Der SC Himberg hat sich nach einer kurzen Orientierungsphase zu Saisonbeginn rasch in der Gebietsliga Süd/Süd-Ost akklimatisiert und in selbiger eine starke Hinrunde hingelegt. Der Aufsteiger konnte mit dem Tempo letztlich ohne größere Mühen mithalten und in 13 Spielen sechs Siege einfahren. Überhaupt gingen nur vier Partien verloren, womit man zur Saisonmitte auf dem sechsten Platz rangiert. Wie er die Hinrunde erlebt hat und ob sich an der Zielsetzung für die Rückrunde etwas ändert, beantwortet Helmut Zeiner, Coach des SC Himberg, im exklusiven Interview mit Ligaportal.

Ligaportal: Herr Zeiner, wie fällt Ihr Fazit zur starken ersten Saisonhälfte Ihrer Mannschaft aus?

Helmut Zeiner: Eigentlich sehr positiv. Wir halten als Aufsteiger den sechsten Platz, obwohl wir zwei drei schmerzhafte Ausfälle hatten mit Roman Christ, Tobias Petritsch. Es ist auch in Anbetracht dessen, dass wir die Mannschaft nach dem Aufstieg nicht wirklich umgedreht haben, sehr gut verlaufen, es war ein sehr erfolgreiches halbes Jahr.

Ligaportal: Was gibt es zu den Transfers festzuhalten?

Helmut Zeiner: Christoph Dober und Mario Kiraly kamen von Vösendorf zu uns, Sebastian Bauer ist ein junger Spieler, der von Schwechat nach Himberg kam. Er hat bei seinem Verein nicht mehr wirklich die Chance bekommen.

Ligaportal: Wie läuft aktuell die Vorbereitung, sind Sie soweit zufrieden?

Helmut Zeiner: Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Leider aber haben wir einen Verletzten, das ist erneut Roman Christ, der leider krankheitsbedingt ausfällt, ansonsten ist alles da und alles fit. Der Ausfall von Roman tut halt sehr weh, zumal er ein sehr spielstarker Innenverteidiger ist, wenn nicht der spielstärkste, er fällt uns leider erneut aus.

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich konkret für die Mitte des Monats beginnende Rückrunde gesetzt? Man ist ja in der Liga eindrucksvoll angekommen, hat man sich nun den nächsten Schritt vorgenommen?

Helmut Zeiner: Wie gesagt, der Ausfall von Roman Christ wirft mich persönlich schon ein wenig zurück, er fehlt mir einfach. Wir werden aber trotzdem versuchen, wieder so viele Punkte zu holen wie im Herbst. Wenn uns das gelingt, werden wir so im Bereich Platz fünf, Platz sechs abschließen, die nächsten Schritte werden wir dann im Sommer wieder machen. Wir sind schon mit manchen Spielern sehr weit für Sommer. Bei uns bekommt bis Sommer jeder aus der Mannschaft die Chance, sich zu präsentieren. Wir haben unsere Mannschaft auch nach dem Aufstieg gleich gelassen, im Sommer werden wir uns aber schon punktuell verstärken, das weiß aber auch jeder. In Wahrheit ist es ein Sichtungshalbjahr, jeder ist herzlich eingeladen.