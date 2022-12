„Wir sind positiv überrascht!“ - Ilija Plavcic im Interview

Details Dienstag, 13. Dezember 2022 17:00

Nachdem es für den SV Wiener Neudorf in der Vorsaison nicht so erfolgreich gelaufen ist, im Abstiegskampf festhing, schaffte man die Trendumkehr und belegt mit 21 Punkten den fünften Tabellenrang in der Gebietsliga Süd/Südost. Ilija Plavcic, sportlicher Leiter des SV Wiener Neudorf zieht ein Fazit zur Herbstsaison.

Ligaportal: Mit dem fünften Tabellenrang steht man ganz gut da, welches Fazit würden Sie nach der Hinrunde ziehen?

Plavcic: „Wir sind positiv überrascht. Nach dem Mannschaftsumbruch im Sommer und der extremen Verjüngungskur ist der Tabellenrang mehr als zufriedenstellend. Noch dazu haben wir Punkte gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenregion unnötig liegen gelassen und wären vielleicht sogar noch etwas weiter vorne gelandet. Ziel für das Frühjahr wird es sein, die Mannschaft weiterzuentwickeln.

Das schließt vor allem an das Konzept an, was unser der Trainer der Damir und ich entwickelt haben, das Konzept soll auch in den Jugendbereich integriert werden. Wir wollen mit der Mannschaft noch einiges bewegen und in Zukunft noch mehr auf die Jugend setzen, als wir es ohnehin schon tun.“

Ligaportal: Gibt es Handlungsbedarf am Spielersektor?

Plavcic: „Wir werden die Mannschaft kontinuierlich versuchen zu verbessern. Da gibt es keine klar definierten Positionen. Ein Spieler muss charakterlich, finanziell und von der Qualität her zu uns passen. Seitdem der Vorstand neu aufgestellt ist, sprengen wir keine finanziellen Rahmen mehr. Vielleicht kommt der ein oder andere Spieler punktuell dazu, er muss aber besser sein, als unsere aktuellen Spieler.“

„Bezüglich Abgänge gibt es zwei Fixabgänge. Simon Engel und Naum Kostovski haben sich entschlossen den Verein zu verlassen. Bei Simon ist es so, dass er im Herbst zu wenig Spielzeit bekommen hat. Er ist ein super Spieler und muss spielen, wir hoffen, dass er eines Tages wieder zu uns zurückkommt. Naum hat in der Hinrunde gar nicht gespielt, weil er sich von einer langen Verletzung erholt. Er ist ebenfalls ein Top Spieler und suchen einen Ersatz in der Offensive.“

Ligaportal: Was ist euer Ziel fürs Frühjahr, wo seht ihr eure Stärken in der Mannschaft, was konnte noch verbessert werden?

Plavcic: „Wir sind eine spielerisch starke Mannschaft und wollen in gewissen Situationen noch ruhiger und präziser in unseren Aktionen werden. Wir können auch den großen Mannschaften mit unserem Spielstil Parolie bieten, so hat uns Ebreichsdorf nach dem Spiel gratuliert, dass die Partie fußballerisch eine der besten war. Für mich sind sie nicht zu schlagen. Wir wollen in den Top Fünf mitspielen und uns stetig weiterentwickeln.“