ASK Bad Fischau-Brunn: „Das ist schon jetzt ein verschworener Haufen“

Der ASK Bad Fischau-Brunn ist mit einem 3:1-Auswärtssieg zum Auftakt der Gebietsliga Süd/Süd-Ost beim ASK Eggendorf eine der positiven Erscheinungen der Liga. Die Elf von Trainer Thomas Steiner führte bereits zur Pause mit 2:0 und behielt auch im weiteren Verlauf der Partie die Oberhand. Ligaportal ist auf Ursachenforschung gegangen und hat den Coach des Vorjahressechsten zum Auftakt, zu den Neuzugängen sowie zu den Ambitionen der Mannschaft befragt und dabei aufschlussreiche Antworten erhalten.

Ligaportal: Herr Steiner, was hat im Spiel Ihrer Mannschaft am Wochenende bereits richtig gut geklappt?

Thomas Steiner: In erster Linie sind wir ganz einfach über die Präsenz in den Zweikämpfen, die guten alten Fußballtugenden ins Spiel gekommen. Damit haben wir genau das gezeigt, was wir in den letzten beiden Vorbereitungsspielen vermissen haben lassen. Wir hatten ja zuletzt zwei Testspielniederlagen, bei denen wir uns nicht unbedingt von unserer besten Seite gezeigt haben. Die Spieler haben es aber geschafft, rechtzeitig zu Meisterschaftsbeginn den Schalter umzulegen und über Intensität und gutes Zweikampfverhalten zum Erfolg zu kommen.

Ligaportal: Sie hatten auch Neuzugänge in der Startelf, wie haben sie sich gemacht?

Thomas Steiner: Ja, etliche! Die Neuzugänge haben sich von Anfang an eigentlich ganz toll in die Mannschaft integriert, es gibt innerhalb des Teams überhaupt keine Reibereien – im Gegenteil, das ist schon jetzt ein verschworener Haufen, allerdings reifen die Automatismen am Platz noch nicht so, wie ich es gerne hätte, aber mit ein paar Wochen Zeit wird das auch kein Problem sein.

Ligaportal: Welche Rolle wird man nun spielen können?

Thomas Steiner: Es ist ganz schwer zu sagen, weil ich denke, dass es diesen großen Favoriten, wie letztes Jahr Ebreichsdorf, in dieser Saison nicht mehr gibt und dass ganz viele Vereine auf ähnlichem Niveau spielen. Die Plätze eins bis zehn sind im Grunde alle möglich, da es so viele Mannschaften auf ähnlichem Niveau gibt. Entscheidend wird sein, wer bleibt verletzungsfrei, und wer kann Schwungmitnehmen, also Siegesserien. Da werden Kleinigkeiten entscheidend sein.

Ligaportal: Was erwartet euch im nächsten Spiel?

Thomas Steiner: Natürlich ändert sich ein wenig was mit dem Heimspiel, wir wollen vor unserem Publikum dominant auftreten, mehr in Ballbesitz sein, vor allem auch spielerisch überzeugen, nicht nur über den Kampf, sondern auch viele gute offensive Aktionen zeigen, um dem Heimpublikum Freude zu machen.

Ligaportal: Gibt es darüber hinaus etwas, das Ihnen aktuell besonders am Herzen liegt?

Thomas Steiner: Wir hatten bereits große Freude mit unserem Jugendspieler Jawad Jafari – einem Akteur, der volley aus der Jugend kommt. Das ist nicht selbstverständlich, er hat ein tolles Spiel gemacht, mit ihm werden wir in dieser Saison definitiv noch Freude haben.

