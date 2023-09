Remis zwischen Maria Lanzendorf und Reisenberg

Details Montag, 04. September 2023 00:01

Gebietsliga Süd/Südost: Am Sonntag trafen vor rund 80 Fans der SC Maria Lanzendorf und der SC Reisenberg aufeinander. Der SC Maria Lanzendorf und der SC Reisenberg teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2.

Die Gastgeber starteten gleich mit einem Treffer in die Partie. Stefan Hackl versenkte die Kugel zum 1:0 (7.). Doch die Freude darüber hielt nicht lange an. In der 15. Minute lenkte Lukas Schiller den Ball zugunsten von Reisenberg ins eigene Netz. Alfred Werner brachte dem SC Reisenberg nach 45+2 Minuten die 2:1-Führung. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der Gast einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Ein Mann, ein Punkt: Zimmermann sichert das Remis

Die Heimelf wollte den Ausgleich und der gelang dann auch. Das 2:2 des Maria Lanzendorf stellte Fabio Zimmermann sicher (69.). Werner, unlängst noch als Torschütze in Erscheinung getreten, wurde in der 71. Minute zum tragischen Helden, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich Maria Lan. und Reisenberg die Punkte teilten.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der SC Maria Lanzendorf liegt nun auf Platz acht. Ein Sieg, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme der Gastgeber bei.

Der SC Reisenberg besetzt momentan mit sieben Punkten den fünften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 5:5 ausgeglichen. Reisenberg verbuchte insgesamt zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage.

Am kommenden Freitag trifft der Maria Lanzendorf auf die SVg Breitenau/Schwarzau, der SC Reisenberg spielt am selben Tag gegen den ASK Marienthal.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Maria Lanzendorf – SC Reisenberg, 2:2 (1:2)

69 Fabio Zimmermann 2:2

47 Alfred Werner 1:2

15 Eigentor durch Lukas Schiller 1:1

7 Stefan Hackl 1:0

